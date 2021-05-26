انت الان تتابع تفاصيل خبر بـSMS.. خطوة واحدة في مسابقة الحلم 2021 لتربح 250 ألف دولار ومنزل في جزيرة باليونان والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت مسابقة الحلم عن سحبها الجديد والذي يعد الرابع هذا العام، وسوف يكون السحب على ربع مليون دولار “250000$”، بالإضافة إلى السحب على منزل االأحلام والذي سيكون في اليونان وعلى أفضل جزرها، وكان الأغا قد أشار في وقت سابق أن جميع المشتركين منذ بداية العام الجاري 2021 سوف يدخلون السحب على منزل الأحلام في جزر اليونان.

خطوة واحدة في مسابقة الحلم 2021 لتربح 250 ألف دولار

بل إن الصفحة الرسمية لمسابقة الحلم 2021 نشرت فيديوهات كثيرة عن تمنيات المشاهدين والمشتركين لبيت الأحلام في اليونان والذي سيشمله السحب القادم والرابع للعام الجاري 2021، وعدد الشبابيك في منزل الأحلام، والفائز بالمنزل سوف يستلمه فور الإعلان عن فوزه به خلال السحب القادم.

وللإشتراك في مسابقة الحلم 2021 والدخول على سحب الربع مليون دولار ومنزل الأحلام، ما عليك إلا الإشتراك والإتصال بالرقم المرادف لبلدك وإرسال حلم أو dream أو reve، ولمعرفة أرقام الإشتراك في المسابقة من خلال هذا الرابط، كما يمكنكم الإشتراك بطرقة أخرى، وهي الدخول على هذا الرابط وتسجيل رقم هاتفك، والمسابقة هي من ستتصل بك لتؤكد اشتراكك بها.

هذا وكان الفائز بالسحب الساسبق والذي أُجري في منتصف مايو الجاري على نصف مليون دولار وفاز به محمد طارق عبد الوهاب والذي يحمل الجنسية المصرية، ويعمل محاسب في مكة الكرمة.

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