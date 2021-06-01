انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة سبيستون 2021 spacetoon على نايل سات لمشاهدة باقة من أفضل أفلام الكرتون وبرامج الأطفال التعليمية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أفلام الكرتون وبرامج الأطفال من أكثر المواد الإعلامية التي تلقى رواجا كبيرا عند الجمهور العربي، من هنا جاء اهتمام القائمين على الإعلام في الوطن العربي بإطلاق العديد من القنوات التليفزيونية المهتمة بتقديم هذا النوع من المحتوى، ومن أهم وأشهر هذه القنوات قناة سبيستون للأطفال، حيث تقدم القناة عدد كبير من أفلام الكرتون وبرامج الأطفال بشكل يومي وهو ما جعل من تردد قناة سبيستون محل بحث دائم لدى الكثير من المشاهدين.

تابعونا في هذا الموضوع للتعرف على تردد قناة سبيستون 2021 على نايل سات، كما سنتناول عرض وتقديم أهم الأفلام الكرتونية التي تعرضها القناة على شاشتها.

تردد قناة سبيستون على نايل سات

من خلال البيانات الواردة في الجدول التالي يمكنكن متابعينا الكرام استقبال تردد قناة سبيستون الفضائية على نايل سات.

تردد القناة القمر الصناعي القطبية معامل التصويب معدل الترميز 11785 نايل سات V 5/6 27500

مواعيد برامج قناة سبيستون اليوم

من خلال الجدول التالي يمكنكم متابعينا الكرام التعرف على كافة مواعيد البرامج المقدمة عبر شاشة قناة سبيستون اليوم

اسم البرنامج توقيت العرض Monster hunter / 38 00:00 Beybattle Burst Turbo / 11 00:30 النمر الوردي / 37 01:00 POWER RANGERS BEAST MORPHERS S27 / 14 01:30 أسطورة النسر/ 9 02:00 هاجيكي / 2 02:30 شارلوك هولمز القرن 22 / 2 03:00 Monster hunter / 38 03:30 Beybattle Burst Turbo / 11 04:00 النمر الوردي / 37 04:30 POWER RANGERS BEAST MORPHERS S27 / 14 05:00 Hanakappa / 59+60 05:30 The new Teletubbies / 6 05:45 قصص ماشا المرعبة / 6 06:00 بيورن و باكي / 19+20 06:15 Littlest Pet shop S1 / 25 06:30 ALVIN SEASON 2 / 15 06:45 طفلي و أنا / 29 07:00 قصص ماشا المرعبة / 7 08:00 Ar كايو/ 56 08:15 En كايو/ 56 08:30 Hanakappa / 61+62 08:45 The new Teletubbies / 7 09:00 ماشا و الدب ج3 / 12 09:15 Mr Men Show S1 / 22 Ar 09:30 Mr Men Show S1 / 22 En 09:45 طفلي و أنا / 4 10:00 SPACE RANGER ROGER / 9 11:00 Super Wings S3 / 28 11:15 Thomas and Friends S23 / 14 11:30 ريكي زووم / 10 11:45 طفلي و أنا / 29 12:00 Mr Men Show S1 / 22 Ar 13:00 Mr Men Show S1 / 22 En 13:15 النمر الوردي / 39 13:30 Super Wings S3 / 28 14:00 Thomas and Friends S23 / 14 14:15 SPACE RANGER ROGER / 9 14:30 ماشا و الدب ج3 / 14 14:45 ALVIN SEASON 2 / 16 15:00 Zak Storm / 13 15:15 أبطال الكرة ( الفرسان) / 39 15:30 Monster hunter / 38 16:00 Dragon ball Super / 39 16:30 المحقق كونان ج9 / 448 17:15 عائلة مشيع ج1 / 16 18:00 النمر الوردي / 39 18:15 Pony life / 10 18:45 ALVIN SEASON 2 / 16 19:00 Hello kitty / 11 19:15 Littlest Pet shop S1 / 26 19:30 عائلة مشيع ج1 / 16 19:45 Monster hunter / 39 20:00 أبطال الكرة ( الفرسان) / 36 20:30 POWER RANGERS BEAST MORPHERS S27 / 14 21:00 Dragon ball Super / 39 21:30 المحقق كونان ج9 / 448 22:00 أسطورة النسر / 10 22:30 هاجيكي / 3 23:00 شارلوك هولمز القرن 22 / 3 23:30

برامج القناة

كما ذكرنا تهتم قناة سبيستون بعرض وتقديم باقة كبيرة جدا من أفلام الكرتون يوميا للأطفال، وبجانب هذا تعرض القناة أيضا عدد من البرامج التعليمية التي تساعد الأطفال على تعلم بعض الحروف والأرقام، كما تعرض قناة سبيستون أيضا عدد أيضا من البرامج التي تساعدهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم الذهنية مثل برنامج عقلي الرياضي.

بهذا متابعينا نكون قد انتهينا من عرض وتقديم تردد قناة سبيستون على نايل سات، وسنوافيكم دوما متابعينا بأي تعديل أو تغير قد يطرأ على تردد القناة.