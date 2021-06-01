انت الان تتابع تفاصيل خبر في قمرة القيادة| طيار ينام ويتجاوز مطار الهبوط والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت الصحف البريطانية حادثة غريبة وقعت في كوينزلاند بأستراليا، حيث أفادت بأن طيار غرق في النوم لمدة تتجاوز 40 دقيقة ليتخطى بذلك مطار الهبوط، فقد أفادت صحيفة اندبندنت البريطانية بأن الطيار كان في رحلة تموضع أي بدون ركاب، وكان في طريقة من مطار كيرنز إلى ريدكليف في استراليا، ولكن خلال الرحلة حاولت مراقبة الحركة الجوية التواصل معه استعدادا للهبوط، إلا انه لم تتلقى أي رد من الطيار خلال 40 دقيقة.

إلا إنها عاودت الاتصال به مرة آخرى من خلال طائرة قريبة وذلك باستخدام تنبيه المرور والاصطدام إلى يصدر عنه إندار ولكنه لم يصدر أي رد من قبل الطيار الغارق في النوم، وبعد أكثر من 40 دقيقة قد غادرت الطائرة مطار الهبوط وعلى بعد 111 كيلو متر عن المطار استيقظ الطيار وابلغ عن الحادثة، ليهبط في مطار غولد كوست على بعد اكثر من 80 ميل من المطار المقرر له الهبوط فيه.

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وذكر تقرير مكتب سلامة النقل الجوي بأستراليا أن سبب الحادثة يرجع إلى أن الطيار عند مغادرته مطار كيرنز عبر مسافة من الطقس السيئ مما دفعة للارتفاع 11 ألف قدم مما سبب استخدام متقطع للأكسجين بالإضافة إلى إجهاد الطيار بسبب قلة النوم خلال الرحلة السابقة، مما ساهم في إبقاء الطيار نائما لمدة 40 دقيقة.