مسابقة الحلم فرصتك لربح 250 ألف دولار وطريقة الفوز في حلم 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - مازالت مسابقة الحلم للعام الجاري 2021 هي محط اهتمام الملايين في الوطن العربي، وذلك نظراً للمبالغ الضخمة التي تمنحها المسابقة للمشركين بها، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى مليون دولار، بل وأكثر من ذلك، وكانت بداية الحلم في 2021 مع متسابق مصري ربح مليون دولار أمريكي في ليلة رأس السنة الحالية.

مسابقة الحلم وحلم الربع مليون دولار

وتقدم المسابقة على شاشة قناة إم بي سي جوائز مالية قيمة على مدار العام، وذلك منذ 15 سنة، ولكن جوائز هذا العام 2021 هي الأكبر من نوعها، كما وعد وأكد الإعلامي مصطفى الأغا، حيث أن قيمة الجوائز تتخطى هذا العام حاجز الـ3.5 مليون دولار، كما أشار الأغا إلى وجود مفاجآت هذا العام هي الأولى من نوعها.

وبدأت مفاجأت مسابقة الحلم 2021 هذا العام بالإعلان عن بيت أو منزل الأحلام في كبرى وأجمل جزر اليونان، وسوف يدخل جميع المشاركين منذ بداية العام في سحب منزل الأحلام وفق ما أعلن الأغا، مضيفاً الحلم 2021 ما زال في بداية العام وهناك العديد من المفاجآت.

وللفوز في حلم الـ250 ألف دولار، ما عليك إلا أن تشترك من خلال هذا الرابط وكتابة رقم هاتفك الشخصي المحمول، ثم الإجابة على عدد من الأسئلة، وكلما زادت الإجابة على أكثر من سؤال كلما كانت فرص الفوز أكبر.