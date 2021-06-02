انت الان تتابع تفاصيل خبر أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2021 للفوز بربع مليون دولار ومنزل الأحلام بجزر اليونان والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتاعينا في الوطن العربي أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2021، والتي من خلال يمكنكم الإشتراك في حلم العام الجاري لربح جوائز مالية وعينية قيمة من الممكن أن تغير حياتك فعلياً، وكم شخص غيّر الحلم حياته بعد ربحه آلاف الدولارات عقب اشتراكهم في الحلم من خلال الإتصال بالأرقام المرادفة لبلدك والمذكورة في الخبر.

أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2021 لربح250 ألف دولار

وسيكون يكون السحب القادم في الحلم وهو الرابع للهام الجاري 2021 على 250 ألف دولار، وبما يعادل 4 مليون جنيه تقريباً بالعملة المصرية، وتخيل ماذا يفعل هذا المبلغ أو هذا الرقم في حياتك، وبالطبع سيقلبها رأساً على عقب وللأفضل بالتأكيد.

وحول أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2021 فقد جاءت وفق ما يلي:

السعودية Mobily 650444 Zain 755505

الإمارات Etisalat 6070 Du 3636.

البحرين Batelco 94000 VIVA 98885.

مصر Etisalat لـ 95450 Vodafone لـ 95450.

الكويت Zain 96922 VIVA 50640.

تونس Tunisie Telecom 85988 Ooredoo 85988.

المغرب Inwi 9669 Orange 9669.

العراق Asiacell 2266 Korek 2180.

فلسطين Jawwal 1623 Wataniya 6750.

سوريا MTN 1736 Syriatel 1736.

كما يمكنكم الإضطلاع على باقي أرقام الحلم من خلال هذا الرابط.

كما يمكنكم أيضاً الإشتراك في حلم هذا العام من خلال الدخول على هذا الرابط الرسمي، وتسجيل الهتف الخاص بك، وسوف تصلك رسالة في الحال بأنك قد اشتركت بالفعل.