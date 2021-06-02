نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الخميس 3 يونيو 2021 عروض الـ 5 و 10 و 15 و 20 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الـ 5 و 10 و 15 و 20 ريال من بنده هي مجلة العروض الجديدة، ويمكنك الان وبكل سهولة التسوق من خلال بنده والحصول علي كافة احتياجات الأسرة والمنزل بأقل الاسعار والاستمتاع باقوي التخفيضات الاسبوعية من بنده السعودية، وجميع هذة العروض الرائعة تسري من اليوم الأربعاء 21 شوال إلى الثلاثاء 27 شوال 1442.

عروض بنده

نوفر لكم في هذا المقال أهم المنتجات والسلع الأساسية المتواجدة في عروض بنده لكي تستطيع العثور عليها بسهولة. ومن أهم المنتجات المتوفرة هي الزيتون الأخضر والأسود المميز بسعر 10 ريال للكيلو بدلا من 18 ريال، وتضم العروض جبنة بيضاء البقرات الثلاث بسعر 10 ريال فقط بدلا من 18 ريال.

عروض بنده اليوم الخميس

توفر بنده الخضروات معلبة بحيث يمكنك الحصول علي خضروات السنبلة بسعر 15 ريال ل 2 حبة.

ايضا ملوخية السنبلة الطازجة توفرها بنده بسعر 10 ريال ل 3 حبات.

اذا كنت من محبي بطاطس كيرلي يمكنك شراء 1 كيلو من بنده بـ 10 ريال.

تشمل العروض علي نقائق الدجاج بالجبنة بسعر 10 ريال ل 3 حبات.

عروض بنده اليوم الاربعاء

كذلك تحتوي العروض على جبنة عكاوي أسترا بسعر 15 ريال لـ 500 جرام. وزيتون مشكل مغربي المفضل لدي الكثير من الأشخاص بسعر 15 ريال للكيلو. من المميزات الرائعة في تخفيضات وخصومات بنده الاسبوعية أنها توفر كافة أنواع الجبن. التي تناسب كافة الاحتياجات مثل الجبن الخاصة بالدايت وجبن كاملة الدسم والكثير من أنواع الجبن المميزة.

عروض بنده 2 يونيو

لمحبي الشاي بكافة أنواع يمكنك العثور علية من خلال فروع بنده المنتشرة في جميع مدن السعودية. ومن أفضل أنواع الشاي المتوفرة هي أكياس الشاي ريد لبيل بروك بوند بسعر 15 ريال لـ 2 حبة. وأكياس الشاي الأخضر ليبتون التي تساعد علي حرق الدهون وخسارة الوزن بسعر 15 ريال للحبة، وأكياس الشاي الأخضر الربيع الرائعة بسعر 15 ريال للحبة والتي تحتوي على 100 كيس.

يمكنك الحصول على شاي الربيع المذاق الأصلي 2 حبة بسعر 20 ريال فقط بدلاً من سعرة الاصلي 36 ريال. ايضا الشاي الأسود ليبتون توفرة بنده بسعر 25 ريال بدلاً من 50 ريال أي سوف توفر نصف السعر الأصلي.