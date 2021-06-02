نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده حتي 8 يونيو 2021 عروض ال 5 و 10 و 15 و 20 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية حتي 8 يونيو 2021 الموافق 27 شوال 1442 أسبوع جديد مليء بالعروض الجديدة والتخفيضات المميزة مع بنده السعودية ويمكنك التسوق والحصول علي أقوي التخفيضات المذهلة والقوية التي توفرها بنده علي المنتجات الأساسية الخاصة بالمنزل. يمكن لكافة المواطنين الحصول على منتجات الأسرة بأسعار مناسبة وأقل الأسعار مع أفضل جودة منتجات من بنده. تسري كافة هذه العروض من اليوم الأربعاء 2 يونيو وتنتهي في يوم 8 يونيو 2021.

عروض بنده الأسبوعية

عروض بنده اليوم أقوى العروض 5 و 10 و 15 و 20 ريال هي من أفضل العروض التي تشمل خصومات قد تصل حتى 70% على الكثير من المنتجات. وتضم العروض اليوم سكر ناعم الأسرة بسعر 5 ريال بدلا من 10 ريال، ويمكنك الحصول على زيت الطبخ من نوع هناء المميز بسعر 5 ريال بدلاً من 13.50 ريال وهي نسبة خصم رائعة توفرها بنده علي الزيت.

عروض بنده اليوم

تحتوي أقوي العروض من بنده السعودية على الحليب المجفف اليومي بلس بسعر 20 ريال بدلاً من سعرة الاساسي 42 ريال. ايضا يمكنك الحصول على أرز مزة الرائع بسمتي الطائي بسعر 30 ريال بدلا من 40 ريال أي بنسبة خصم 50%. وتضم العروض اليوم لحم تونا خفيف بسعر 10 ريال لـ 3 حبات بدلا من 20 ريال.

توفر بنده أعلي جودة من اللحوم الطازجة مثل الكفتة البقري 250 جرام بسعر 5 ريال فقط. وتوفر بنده النقائق البقري الكولومبي بسعر 5 ريال لـ 250 جرام، ومكعبات اللحم البقري البرازيلي بسعر 15 ريال لـ 500 جرام.

أقوي العروض من بنده

أقوي العروض تحتوي على عروض أسبوع المانجو الجازاني وهو من أفضل أنواع المانجو الطازجة. ويمكنك الحصول علي مانجو بلدي جازاني بسعر 5 ريال للكيلو، و مانجو زبدة جازان 5 ريال للكيلو. كما أن بنده توفر مانجو سنسيشن جازاني بـ 15 ريال لـ 2 كيلو.

أقوي العروض من بنده تحتوي علي تلفزيون سكاي وورث جوجل الرائع بسعر 2199 ريال. يمكنك شراء تلفزيون سامسونج 40 بوصة بسعر 1299 ريال. توفر بنده السعودية تلفزيون تي سي إل أندرويد 55 بوصة بسعر 1899 ريال. اذا كنت من محبي تلفزيون دورا يمكنك شرائة 43 بوصة بسعر 859 ريال. وهناك عدد مميز من التلفزيونات الرائعة الأخري المتوفرة في بنده.