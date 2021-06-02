شوف عروض لولو الأسبوعية خصم من 20 ل 60%

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عروض لولو الأسبوعية في السعودية، متاجر لولو في المملكة العربية السعودية من أكثر المتاجر شهرة في جميع مدن المملكة، هذه المتاجر التي تختص في بيع جميع المنتجات الغذائية والسلع المختلفة، بالإضافة إلى وجود أقسام خاصة بأجهزة العناية الشخصية وقسم للملابس أيضاً، وتقوم شركة لولو بعمل عروض مختلفة على هذه الأقسام بشكل دائم ليستفاد جميع العملاء منها. عروض لولو الأسبوعية خصومات بلغ سعر كيلو رمان هندي ١٢ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٩ ريال سعودي.

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