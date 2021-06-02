شوف عروض العثيم اليوم ولمدة 4 أيام خصم يصل ل 70%

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عروض العثيم اليوم، العثيم يقدم أقوى وأفضل العروض على منتجاته بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك، وهذه العروض تتوفر في جميع فروع العثيم بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذه العروض يقبل عليها العديد من المواطنين لتلبية احتياجات منزلهم. عروض العثيم اليوم أفضل خصومات العثيم في المملكة العربية السعودية: تخفيضات العثيم وصل سعر زيتون جولدن في العثيم إلى 24.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم سلطة زيتون هالي أخضر شرائح وصل سعرها داخل متجر العثيم إلى 13.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية وصل سعر الطرشي المشكل إلى 8.95 ريال سعودي.

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خصومات العثيم اليوم جبن الزهار ملح خفيف وصل سعره بعد العرض إلى 15.95 ريال سعودي.

جبن الزهار ملح خفيف وصل سعره بعد العرض إلى 15.95 ريال سعودي. تنزيلات العثيم جبن دومتي دوبل كريم، دمياطي، فيتا وصل سعره بعد العرض إلى 13.95 ريال سعودي.

شبيهة جبن الزهار دبل كريم وصل سعره بعد العرض إلى 12.95 ريال سعودي.

جبن فيتا بالفلفل الأخضر وصل سعره بعد العرض إلى 21.80 ريال سعودي.

خلطة زبدة اماراتي وصل سعرها بعد العرض إلى 8.50 ريال سعودي.

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خصومات العثيم سمك لاتينا فيليه أبيض 1 كجم وصل سعره داخل العرض إلى 18.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 27.50 ريال سعودي.

سمك لاتينا فيليه أبيض 1 كجم وصل سعره داخل العرض إلى 18.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 27.50 ريال سعودي. مكرونة هالي 400 جم وصل سعره بعد العرض إلى 3.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 7.50 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم ولمدة 4 أيام خصم يصل ل 70% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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