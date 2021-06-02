نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة الحلم 2021،حلم الوصول إلى ربع مليون دولار..وخطوات الاشتراك بالارقام لكل الدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة الحلم 2021، كيفية التسجيل في مسابقة الحلم لهذا العام 2021 لربح ربع مليون دولار حيثُ تعتبر هذه المسابقة من أشهر المسابقات التي تُذاع على التليفزيون على شبكة قنوات MBC، والتي تُعد حلم لكل شخص حيثُ يتسابق الكثير من الناس في التقدم لهذه المسابقة من أجل الحصول على هذا المبلغ الضخم، سنعرض لكم في السطور القليلة القادمة خطوات التسجيل في مسابقة الحلم.

مسابقة الحلم 2021 لربح ربع مليون دولار أمريكي

تُعد مسابقة الحلم والتي يقدمها الإعلامي مصطفى الآغا من المسابقات القليلة الصادقة والحقيقية والتي يقوم فيها الناس بالاشتراك للحصول على جوائزها المالية الضخمة والتي تقدر بقيمة 3.5 مليون دولار، يتم السحب على الهواء مباشرة بكل شفافية أمام الجمهور ومن ثم يتم الاتصال بالشخص الرابح وتبليغه مباشرة على الهواء بالجائزة، لذا يحرص الكثير من الناس وخاصة الشباب على معرفة خطوات التسجيل في مسابقة الحلم وربح الجوائز الكبرى، لذا سنقوم عبر موقع ثقفني بعرض الخطوات الكاملة والصحيحة للاشتراك في مسابقة الحلم 2021.

الخطوات الكاملة للاشتراك في مسابقة الحلم 2021

أتبع الخطوات التالية للتسجيل عبر الانترنت في مسابقة الحلم 2021:

أدخل على موقع المسابقة 2021 .

يقوم الشخص بتحديد جنسه.

يختار البلد الخاصه به مع ادخال رمز هذه البلد.

ثم يسجل رقم الهاتف الخاص به.

يتم التأكيد من رقم الهاتف عن طريق رساله بها الكود.

بعد التأكد من رقم هاتفك سيظهر رقم قم بإرسال رساله عليه للاشتراك في مسابقة الحلم.

يستطيع اي مواطن بالاشتراك في مسابقة الحلم وذلك عن طريق رساله قصيرة بها كلمة “حلم” أو “Dream” وذلك عبر رقم الاشتراك الخاص بكل دولة والتى سنقوم بعرضها في الجدول التالي:

مصر 95450 السعودية 650444 فلسطين 6750 سوريا 1564 الأردن 98858

الامارات 6070 الكويت 4141 العراق 2775 المغرب 9669 تونس 85988

اليمن 5222 عمان 90434 لبنان 008821622775627 البحرين 94000

تختلف تكلفة الرسالة حسب كل دولة، وينبغي على المشتركين في هذه المسابقة بإرسال أكثر من رسالة بها كلمة حلم أو Dream حتى يتمكن من زيادة نسبة قبوله و الدخول في السحب، وتقوم مسابقة الحلم بعرض بعض الاسئلة عليك وفي حالة الإجابة على هذه الأسئله يتم الإعلان عن إسمك كأحد الفائزين بالجائزة الكبرى من خلال برنامج صدى الملاعب الذي يعرض على قناة MBC.