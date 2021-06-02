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عمر شويل - جدة مسابقة الحلم 2021 نتائج سحب 250.000 دولار وجزيرة الأحلام، نجد إن عدد كبير من المشاركين يبحث يوميا عن نتائج سحب الربع مليون دولار في السحب الرابع للعام الحالي، وذلك مع إقتراب موعد عيد الفطر المبارك لتصبح الفرحة فرحتين ويحقق الفائز احلامة ويمكنكم حتي الآن إرسال كلمة حلم أو Dream او reve للمشاركة وربح الجوائز، حيث يتم تقديم مبالغ مالية ضخمة قادرة علي تحقيق الأحلام ويعتبر الموسم الحالي وهو الموسم 15 هو الأضخم علي الإطلاق، وأكد الأستاذ مصطفي الأغا مقدم البرنامج وجود عدد هائل ومميز من المفاجآت هذا الموسم، وختاما نؤكد عليكم انة يوجد سحب علي جزيرة في أشهر الأماكن في اليونان للرابح في السحب القادم، وسوف نقدم لكم أرقام الإشتراك في مختلف الدول.

مسابقة الحلم 2021 نتائج سحب 250.000 دولار وجزيرة الأحلام

لا زالت الفرصة متاحة ومستمرة للمشاركة في مسابقة الحلم 2021 والدخول في سحب 250.000 دولار وجزيرة الأحلام والتي لم يتم الإعلان عنها حتي الآن، والتي سوف تمنح للرابح وتطل علي أشهر شواطي اليونان الجميلة، ومنذ تقديم البرنامج منذ حوالي 15 عام واستطاع أن يحقق أحلام العديد من المشاركين من مختلف أنحاء العالم ويحمل البرنامج شعار مميز وهو الحلم برسالة غير حياتك، ومن ثم يمكنكم تحقيق الأحلام بإتباع الخطوات التالية

التعرف علي الرقم المخصص لبلادكم. إرسال رسالة علي الرقم تحمل كلمة حلم أو Dream او reve. متابعة نتائج المشاركة والتواصل للإجابة علي الأسئلة. زيارة صفحة البرنامج الرسمية علي الفيس بوك. متابعة السحب عبر الموقع الرسمي أو قناة أم بي سي Mbc التي تنقل البرنامج عبر شاشتها.

ارقام الاشتراك في المسابقة 2021

وسوف نستعرض معكم من خلال موقعنا ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 من مختلف أنحاء العالم لربح ريع مليون دولار والدخول في السحب علي جزيرة الاحلام

الإشتراك من المملكة العربية السعودية 650444.

الرقم الدولي 008821622775627.

الامارات 3636.

مصر 95458.

واليكم تكلفة الرسالة من مختلف الدول

المملكة العربية السعودية 5 ريال سعودي.

البحرين 500 فلس.

الكويت 500 فلس.

عمان 500 فلس.

اليمن 150 ريال.

الاردن 70 قرش.

وحتي الآن لم تعلن نتائج السحب الحالية وسوف نقدم لكم أسماء الفائزين فور إعلان النتائج مباشرة، حيث انة من المقرر إن يتم سحب أسماء الفائزين خلال أيام قليلة من الآن وسحب الجزير سوف يتم بنهاية الموسم الحالي من المسابقة، ويمكنكم الإستفادة من إستمرار قبول الرسائل للمشاركة في الفترة الحالية لحين القيام بالسحب، وسوف يتم إعلان العديد من المفاجآت هذا الموسم حيث أكد الأستاذ مصطفي الأغا إن جوائز هذا الموسم هي الأكبر علي الاطلاق.