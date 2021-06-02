نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة الحلم يونيو 2021 ربع مليون دولار للفوز بها مع سحب جزيرة الأحلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة الحلم يونيو 2021 وما هي الخطوات الخاصة بالاشتراك في المسابقة ، حيث السحب يتم علي ربع مليون دولار للفوز بها وليس ذلك فحسب ، كذلك هناك أيضاً فوز بها مع الفوز بجزيرة الأحلام من خلال الاشتراك عبر أرقام مسابقة الحلم ، كذلك يتم الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 من خلال الأرقام التي تكون متاحة لكل بلد من البلاد علي مستوي العالم ، كذلك سيتم التعرف علي ما هي خطوات الخاصة بالاشتراك بشكل تفصيلي في هذا المقال ، حيث من خلالها يتم الاشتراك أيضاً في سحب مسابقة الحلم 2021 جائزة ربع مليون دولار مع جزيرة الأحلام ، حيث أن مسابقة الحلم 2021 وصلت حتي الآن إلي السحب رقم 4 في العام الحالي ، ونري اليوم تجديد مسابقة الحلم 2021 سحب جزيرة الأحلام مع الإعلامي الشهير مصطفي ألاغا ، وسوف يتم التعرف علي كافة التفاصيل المتعلقة بالمسابقة في السطور القادمة .

مسابقة الحلم يونيو 2021 والسحب الجديد بربع مليون دولار مع جزيرة الأحلام

من خلال الأرقام المتاحة لكل دولة يتم الاشتراك في مسابقة الحلم ، حيث أن الخطوات التي يتم من خلالها الاشتراك في مسابقة الحلم خطوات بسيطة ، حيث أن مسابقة الحلم 2021 سحب ربع مليون دولار تم إضافة ميزة رائعة معها وهي جزيرة الأحلام ، التي من خلالها تتيح الفوز للشخص بها مع أصطحاب فرد معه ، أما عن الخطوات الخاصة بالاشتراك في مسابقة الحلم نتعرف عليها كالآتي :-

معرفة الرقم المراد لكل دولة لكي ما يتم الاشتراك من خلاله في مسابقة dream . يتم إرسال رسالة من الهاتف علي الرقم المرادف لبلدك تحتوي كلمة حلم أو dream . يتم الإجابة علي كل الأسئلة التي ترسل علي هاتفك الخاصة في مسابقة الحلم يونيو 2021 . بعد ذلك يتم المتابعة من خلال القنوات الرسمية للمسابقة لكي ما يتم التعرف علي عملية الفوز . كذلك أرقام مسابقة الحلم سيتم أرفاقها بشكل تفصيلي لكي ما يتاح المشاركة في الحلم .

ما هي الأرقام الخاصة بمسابقة الحلم لمعظم الدول لكي ما يتم الاشتراك بالحلم

الاشتراك من السعودية من خلال رقم 65044 .

الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 من مصر برقم 95458 .

من مصر برقم 95458 . كذلك الاشتراك علي مستوي العالم من رقم 08821622775627 .

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل الأمارات عبر رقم 3636 .

ما هي التكاليف الخاصة بالاشتراك عبر رسائل من الهاتف الخاص بك

حيث أن الاشتراك في مسابقة الحلم يختلف من دوله إلي أخري تم تحديد التكاليف الخاصة ، من خلال إرسال رسالة من هاتفك الخاص حتي يتم الاشتراك ، حيث تحددت التكاليف لكل دولة ونتعرف عليها بالتفصيل فيما يلي :-

الاشتراك من دولة الأردن بإرسال رسالة تكلفتها 70 قرش . مسابقة الحلم 2021 الاشتراك بها من اليمن تكلفتها 150 ريال . الاشتراك في الحلم من السعودية تكلفتها 5 ريال سعودي . كذلك الاشتراك من دولة الكويت تحدد بقيمة 500 فلس . مسابقة الحلم الاشتراك بها من دولة البحرين بقيمة 500 فلس . كذلك قيمة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 بدولة عمان بقيمة 500 فلس .

مسابقة الحلم يونيو 2021 وهذا ما جاء من تفاصيل خاصة بالاشتراك بالمسابقة ، كذلك يتم الاشتراك بالمسابقة ليس فقط سحب ربع مليون دولار فحسب ، كذلك يتم الفوز بجزيرة الأحلام أيضاً ونتمنى للجميع التوفيق .