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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة الحلم يونيو 2021 ربع مليون دولار للفوز بها مع سحب جزيرة الأحلام في المقال التالي
عمر شويل - جدة مسابقة الحلم يونيو 2021 وما هي الخطوات الخاصة بالاشتراك في المسابقة ، حيث السحب يتم علي ربع مليون دولار للفوز بها وليس ذلك فحسب ، كذلك هناك أيضاً فوز بها مع الفوز بجزيرة الأحلام من خلال الاشتراك عبر أرقام مسابقة الحلم ، كذلك يتم الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 من خلال الأرقام التي تكون متاحة لكل بلد من البلاد علي مستوي العالم ، كذلك سيتم التعرف علي ما هي خطوات الخاصة بالاشتراك بشكل تفصيلي في هذا المقال ، حيث من خلالها يتم الاشتراك أيضاً في سحب مسابقة الحلم 2021 جائزة ربع مليون دولار مع جزيرة الأحلام ، حيث أن مسابقة الحلم 2021 وصلت حتي الآن إلي السحب رقم 4 في العام الحالي ، ونري اليوم تجديد مسابقة الحلم 2021 سحب جزيرة الأحلام مع الإعلامي الشهير مصطفي ألاغا ، وسوف يتم التعرف علي كافة التفاصيل المتعلقة بالمسابقة في السطور القادمة .
مسابقة الحلم يونيو 2021 والسحب الجديد بربع مليون دولار مع جزيرة الأحلام
من خلال الأرقام المتاحة لكل دولة يتم الاشتراك في مسابقة الحلم ، حيث أن الخطوات التي يتم من خلالها الاشتراك في مسابقة الحلم خطوات بسيطة ، حيث أن مسابقة الحلم 2021 سحب ربع مليون دولار تم إضافة ميزة رائعة معها وهي جزيرة الأحلام ، التي من خلالها تتيح الفوز للشخص بها مع أصطحاب فرد معه ، أما عن الخطوات الخاصة بالاشتراك في مسابقة الحلم نتعرف عليها كالآتي :-
- معرفة الرقم المراد لكل دولة لكي ما يتم الاشتراك من خلاله في مسابقة dream .
- يتم إرسال رسالة من الهاتف علي الرقم المرادف لبلدك تحتوي كلمة حلم أو dream .
- يتم الإجابة علي كل الأسئلة التي ترسل علي هاتفك الخاصة في مسابقة الحلم يونيو 2021 .
- بعد ذلك يتم المتابعة من خلال القنوات الرسمية للمسابقة لكي ما يتم التعرف علي عملية الفوز .
- كذلك أرقام مسابقة الحلم سيتم أرفاقها بشكل تفصيلي لكي ما يتاح المشاركة في الحلم .
ما هي الأرقام الخاصة بمسابقة الحلم لمعظم الدول لكي ما يتم الاشتراك بالحلم
- الاشتراك من السعودية من خلال رقم 65044 .
- الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 من مصر برقم 95458 .
- كذلك الاشتراك علي مستوي العالم من رقم 08821622775627 .
- خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل الأمارات عبر رقم 3636 .
ما هي التكاليف الخاصة بالاشتراك عبر رسائل من الهاتف الخاص بك
حيث أن الاشتراك في مسابقة الحلم يختلف من دوله إلي أخري تم تحديد التكاليف الخاصة ، من خلال إرسال رسالة من هاتفك الخاص حتي يتم الاشتراك ، حيث تحددت التكاليف لكل دولة ونتعرف عليها بالتفصيل فيما يلي :-
- الاشتراك من دولة الأردن بإرسال رسالة تكلفتها 70 قرش .
- مسابقة الحلم 2021 الاشتراك بها من اليمن تكلفتها 150 ريال .
- الاشتراك في الحلم من السعودية تكلفتها 5 ريال سعودي .
- كذلك الاشتراك من دولة الكويت تحدد بقيمة 500 فلس .
- مسابقة الحلم الاشتراك بها من دولة البحرين بقيمة 500 فلس .
- كذلك قيمة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 بدولة عمان بقيمة 500 فلس .
مسابقة الحلم يونيو 2021 وهذا ما جاء من تفاصيل خاصة بالاشتراك بالمسابقة ، كذلك يتم الاشتراك بالمسابقة ليس فقط سحب ربع مليون دولار فحسب ، كذلك يتم الفوز بجزيرة الأحلام أيضاً ونتمنى للجميع التوفيق .
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