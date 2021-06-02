نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التغذية السليمة لعلاج الامساك في المقال التالي

عمر شويل - جدة التغذية السليمة لعلاج الامساك من منا لم يعاني من نوبات مزمنة من الإمساك،عندها انت بلا شك تحتاج لمراجعة طبيب مختص لمعرفة الأسباب وراء ذلك، والتي قد تكون أعراض لأمراض اخرى ربما كانت خطيرة، وقد تكون نوعية الطعام المتناول أحد الأسباب الرئيسية للإصابة به، ومن المهم جدا تحديد أسباب المعاناة من الإمساك. فيما يتعلق بالاستراتيجية الغذائية، هنالك ثلاثة جوانب رئيسية يجب التركيز عليها بناءا على أن الإمساك ناتج عن سوء التغذية، وليس عن مشاكل طبية أخرى.

الألياف لعلاج الامساك المزمن

تعتبر الألياف الغذائية عامل أساسي للحفاظ على صحة أجسامنا وضمان عمله بشكل طبيعي، الفواكة والخضروات، والبذور، والحبوب الكاملة، والبقوليات، والمكسرات تعتبر مصادر عظيمة للألياف الغذائية، كما تنصح الأكاديمية الوطنية للعلوم بتناول يوميا 38 غرام من الألياف الغذائية بالنسبة للذكور من عمر 19 فما فوق، و25 غرام بالنسبة للإناث بنفس الفئة العمرية.

كما أشارت الدراسات أن معظم الأشخاص يتناولون نصف هذه الكمية يوميا، علما بأن المواظبة على تناول كميات مناسبة من الألياف الغذائية تعتبر خطوة عظيمة للوقاية من الإصابة بالإمساك، والحفاظ على صحة الجسم، وضمان عمله بشكل طبيعي. أما الجانب الثاني فهو الماء.

الماء لعلاج الامساك المزمن

يساعد على تنظيم عملية الهضم، والكمية المقترحة لشرب الماء يوميا هي من ستة كؤوس لثمانية كؤوس ماء، والأهم من ذلك أنه يجب شرب الماء بين أوقات الوجبات، وليس أثناء تناول الطعام. والجانب الأخير يعتمد على اتباع نظام غذائي خفيف.

نظام غذائي لعلاج الامساك المزمن

بما في ذلك مضغ الطعام لمدة أطول، والإستمتاع والتلذذ بتناول أصناف الطعام الصحية والشهيةحيث أن مضغ الطعام كاملا وببطء يسهم بتحسين عملية الهضم، وبالتالي تعزيز ودعم انتظام الأمعاء والتخلص من الامساك المزمن وآثاره السلبية على الجسم.