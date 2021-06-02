نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بندة جدة والخبر والدمام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بندة جدة هو ما يبحث عنه أهل جده، حيث أنه من مراكز التسوق التي تسعى لتوفير جميع الاحتياجات الأساسية والترفيهية بأسعار تنافسية، ولم يقتصر عروض هايبر بندة على جده ولكنه يوفر العديد من العروض بمختلف فروعه التي تنتشر على مستوى المملكة السعودية.

عروض هايبر بندة جدة

ولقد تم الإعلان عن عروض هايبر بندة بمدينة جدة ليوم السبت الموافق التاسع والعشرون من شهر مايو لعام 2021، والذي جاء به الكثير من المنتجات والتي تتمثل فيما يلي:

· مطحنة ماركة كينوود.

· قطاعة ماركة كينوود.

· Kenwood Kettleغلاي كهربائي ماركة كينوود.

· Geepas Kettle غلاي كهربائي ماركة جيباس.

· Cello Super-Hotpots طقم حافظات.

· Koolen Extension Socket، توصيلة كهرباء.

· مقلاة Vetro fry.

· Samsung TV LED.

· Toshiba Turbo LED TV.

· Humax Receiver Digital HD.

· Apitek video Camera HD.

عروض هايبر بندة الخبر

وبعد أن عرضنا لك عزيزي القارئ أهم المنتجات المعروضة في عروض هايبر بندة جدة، فإليك بعروض هايبر بندة التي تم الإعلان عن تواجدها بفروعه الموجودة بالخبر، وهي كالتالي:

· صابون سائل Rozzet Liquid Hand Wash.

· مزيل الميكاب بالمفعول المضاعف ماركة نيفيا.

· لوشن الجسم ماركة نيفيا.

· مزيل لرائحة العرق للرجال ماركة نيفيا.

· مزيل لرائحة العرق للنساء ماركة نيفيا.

· حليب الأطفال Blemil plus.

· الكريم النهاري للتفتيح Olay Natural White Day Cream.

عروض بندة بالدمام

كما عرضنا عروض هايبر بندة جدة، فإليك بعروض هايبر بندة بالدمام فيما يلي:

· لاب توب ماركة إتش بي.

· لاب توب محمول ماركة Lenovo.

· سماعة كرييتف.

· ايباد ماركة أبل ملكنتوش.

· شاحن يوروستار المتنقل.

· شاحن متنقل ماركة أكس سل.

· شاخن متنقل ماركة ميركل.

· شاحن جداري ماركة ميلي.

· غطاء تليفون ماركة أيفون 7.

عروض هايبر بندة للجوالات بتاريخ 29 /5/2021

ولقد تم طرح عروض وتخفيضات على بعض ماركات الجوالات بهايبر بندة، ومن أهمها ما يلي:

· Samsung Smart TV Full HD.

· 7 Samsung Galaxy E7 Mobile.

· 2 Genx X2 Mobile.

· Genx Tab.

· Samsung Galaxy Tab 4.

· Galaxy Mobile.

· Eurostar Fly IQ.