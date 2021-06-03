شوف عروض لولو عمان الموفرة الأسبوعية

عروض لولو عمان الموفرة ، التسوق من الأسواق التجارية الكبيرة يساعد المواطنين على شراء المقاضي المنزلية بسعر التكلفة، نتيجة للعروض المستمرة التي تقدم بشكل يومي،مما يجعل المنافسة شرسة لجذب أكبر قدر من العملاء وللنجاح في ذلك يجب أن يكون المنتج بجودة عالية وسعر تنافسي، أستطاع لولو ماركت تحقيق المعادلة الصعبة من خلال تقديم منتجات مميزة، وينفرد بالتركيز على السلع المستوردة، بجانب المحلية.

عروض لولو عمان الموفرة الأسبوعية

الأطفال يعشقون البسكويت والكيك والتسالي، والكبار أيضا لذا يهتم لولو ماركت بتقديم عروض مميزة على رقائق الشيبس والكرون فليكس، والمكسرات على سبيل المثال بسكويت دايجستيف مكفتيز بنكهة الفانيليا أو الشوكولاتة عبوة كاملة تتكون من 16 حبة ب 0،840 ريال عماني، رقائق البرينجلز نكهات متنوعة 6 عبوات منها ب 1،890 ريال، إذا كنت تتبع حمية غذائية تناول بعض حبات المكسرات على مدار اليوم، لتمدك بالطاقة وتمنحك الشعور بالشبع فتتناول كميات أقل من الطعام يمكنك الأستفادة من عرض المسكرات من Party miex 16 حبة ب 0،990 ريال.

عروض لولو عمان الأسبوعية

كرتونة من عصير سن توب بنكهة الأناناس أو البرتقال المفضل لدي الأطفال والغني بفيتامين c ب 0،525 ريال.

حمص الشام من البقوليات التي يمكن تناولها بأكثر من طريقة سواء بالطهي، أو التخليل أو إضافته إلى بعض الأطباق الشهية.

تناول الحمص يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الهامة والفيتامينات، لذا من المهم تناولة بين الحين والأخر، يقدم لولو ماركت عرض على 6 حبات من حمص حدائق كاليفورنيا ب 1،450 ريال.

4 حبات من الفاصوليا المطبوخة انتاج لولو بسعر 0،725 ريال.

3 حبات من السميد العبوة وزن 500 جم انتاج لولو ب 1،190 ريال.

عروض لولو ماركت الموفرة