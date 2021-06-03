شوف عروض جرير اليوم على الجوال أقوى التخفيضات تصل ل 55%

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عروض جرير السعودية، سوف نتابع مع حضراتكم في هذا المقال أجدد التخفيضات والعروض الرائعة المقدمة من مكتبات جرير، حيث تتزايد عمليات البحث من الأفراد الذين يهتمون بشراء أجهزة إلكترونية مثل الكمبيوتر والهواتف النقالة بالإضافة إلى الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية، وأيضاً من لديهم رغبة في تجديد المنزل وشراء بعض الأجهزة المنزلية الحديثة وأدوات المطبخ العصرية، بالإضافة إلى الكتب و أدوات المكتب، في هذه اللحظة تكون مكتبات جرير هي وجهتهم الأولى نظراً لما تقدمة من خصومات ضخمة على كافة الأقسام المتواجدة بها، وبذلك تقدم تجربة تسوق رائعة للعميل تجمع بين تقديم ما يرغب به بجودة ممتازة و سعر ملائم مع توافر خدمات الصيانة وما بعد البيع. عروض جرير السعودية خصومات جرير على الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة: تخفيضات جرير لاب توب من الماركة مايكروسوفت،موديل X سيرفس برو،لابتوب يعمل بنظام 2 في 1 منفصل لابتوب وجهاز لوحي، بحجم 13 بوصة، هارد 256 جيجابايت اس اس دي، رامات 16 جيجابايت، ويندوز 10 مقدم بسعر هو 5599 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم لاب توب G3 15، بحجم 15.6 بوصة، بروسيسور انتل كور i5 الجيل العاشر هارد SSD 512 جيجا بايت، مقدم بسعر هو 3799 ريال سعودي.

تنزيلات جرير جهاز لوحي أبل آيباد برو 11، بحجم 11 بوصة، مساحة تخزين 256 جيجابايت مقدم باللون الرمادي بسعر هو 3999 ريال سعودي.

لاب توب ابل ماك بوك أير 13، بحجم 13.3 بوصة بروسيسور انتل كور i5 مقدم بسعر هو 4399 ريال سعودي. تخفيضات جرير الأسبوعية تنزيلات جرير على الهواتف المحمولة: هاتف جوال من الماركة سامسونج جالكسي موديل اس 20 الترا، بمساحة تخزين 128 جيجا بايت مقدم بسعر هو 3299 ريال سعودي.

هاتف جوال موتورولا G30 بسعة تخزين 128 جيجابايت مقدم بسعر هو 799 ريال سعودي.

هاتف جوال فيفو Y51 بمساحة تخزين 128 جيجابايت مقدم بسعر هو 949 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير اليوم على الجوال أقوى التخفيضات تصل ل 55% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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