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عمر شويل - جدة كيفيه الحصول على وكالات فرنشايز، عندما يكون لديك رأس مال ولكن ليس لديك فكرة لمشروع فالحل هو فرنشايز، وهى مشاريع ناجحة وموجودة بالفعل داخل السوق وتحقق ناجحات وأرباح، وكالات فرنشايز أو franshise تعطيك الربح من أموالك التي أودعتها في تلك المشاريع الجبارة، فيتسأل كثير من الناس عن كيفيه الحصول على وكالات فرنشايز.

كيفيه الحصول على وكالات فرنشايز

وكالات فريشايز فكرتها ببساطة وجود مشروع ناجح وله علامة تجارية معروفة بين الناس وبمختلف الأسواق.

والقيام بعقد صفقة مع شخص يكون في مكان أو بلد أخر أن يقوم بنفس النشاط الخاص به، على أن تعطيه المشروع المعروف كل أسرار النجاح وأحيانا الإدارة.

ما يفعل المشروع الأصلي نظير مبلغ من المال يسمى هذا المبلغ حق الامتياز، على أن يلتزم الشخص بكل التكاليف وكذلك دفع نسبة من الأرباح.

كيفيه الحصول على وكالات فرنشايز في أحدى الدول العربية:

إن كنت من مواطني جمهورية مصر العربية أو المملكة السعودية، فمن السهل القيام بذلك ولكن من خلال عدة خطوات:

البحث عن الشركات التي تعطي حق الفرنشايز أو الامتياز.

البحث في الشروط التي تطلبها الشركة لكي تعطيكم حق الامتياز حتى لا تخسر رأس المال، لأن كثير من تلك الشركات قد يطلب مبالغ طائلة مما يجعلك تضطر للاستدانة والتالي فأنت معرض للخسارة لا المكسب.

وجود مكان ملائم لتنفيذ المشروع، والبدء في تحضير الأوراق المطلوبة.

بعض الأوراق المطلوبة

توجد بعض الأوراق المطلوبة من صاحب رأس المال قبل الحصول على فرنشايز ومن تلك الأوراق ما يلي:

صحيفة أحوال جنائية.

بعض الشركات التي تعطي حق الامتياز تريد أن تتأكد من القدرة المالية للشخص بطلب شهادة إفلاس.

الوضع التأمين أي التأمينات الاجتماعية.

الموقف من التجنيد إذا كان الشخص ذكرا.

ما يفيد ملكية المكان أو عقد الإيجار

ترخيص من الجهات المسئولة بمزاولة النشاط:

بطاقة ضريبية وسجل تجاري.

أسرار النجاح في مشروع فرنشايز

يجب على الشخص الذي يريد الحصول على فرنشايز أو حق الامتياز أن يلتزم بمعيار الجودة للمنتج الأصلي، حتى يستطيع الناس الاستغناء به عن استيراد المنتج من الخارج.

أن يسدد حق الامتياز أولا بأول حتى لا يتعرض لمضايقات الشركة الأم.

أن يعمل بجد، ويحاول قدر الإمكان فهم واستيعاب سوق العمل، ليقوم هو بإنتاج علامته التجارية الخاصة به فيما بعد.