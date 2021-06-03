نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم hyper panda واقوى العروض على الدجاج واللحوم والسمك من هايبر بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم hyper panda تقدمها لكم سلسلة متاجر هايبر بنده مع اقوى التخفيضات على الدجاج واللحوم والسمك، وأيضًا تجدون العديد من السلع في مجلة بنده الجديدة باسعار حصرية 5 و 10 و 15 20 ريال، كما تشمل المجلة تخفيضات بنده الكترونيات على اسعار الأجهزة الكهربائية والجوالات في المملكة.

عروض بنده اليوم hyper panda واقوى العروض على الدجاج واللحوم والسمك من هايبر بنده

تخفيضات بنده لهذا الأسبوع تتميز بتنوعها وضمها للكثر من السلع الغذائية من اللحوم الطازجة والمجمدة، كما تشتمل على أسعار خاصة للدجاج بكل أنواعه والأسماك أيضًا، وتستمر تلك التخفيضات في هايبر بنده اون لاين إلى يوم 27 شوال 1442، أي حتى مساء يوم الثلاثاء التالي.

هايبر بنده

كما تشاهدون في الصورة التالية من بنده اون لاين ، فهي تحتوي على كل ما يهم الأسرة من لحوم بنده الحمراء للماشية من عجل، وخروف، وبقر، كما يوجد بها اللحوم المقطعة ، والنقانق، والمفروم، وتجدون منها البلدي المذبوح داخل المملكة، وكذلك المستورد من كولومبيا، والبرازيل، أاستراليا.

كيلو مفروم بقري برازيل/كولومبي قليل الشحم بسعر 25.95 ريال سعودي.

250 جرام نقانق لحم بقر بنده كولومبي بسعر 5 ريا سعودي.

عروض بنده

أما الصورة التالية فهي توضح لكم كل ما تقدمه اسواق بنده من اسعار مخفضة على الدجاج من شركات فقيه واليوم، حيث من بينها يوجد الدجاجة الكاملة والمقطعة، هذا بالإضافة إلى برجر دجاج بنده من شركة رضوى للمنتجات الغذائية.

دجاج حبة كاملة قطع فقيه 1000 جرام بسعر 15 ريال سعودي.

دجاج فاخر طازج اليوم 1000 جرام بسعر 15 ريال سعودي.

برجر دجاج رضوى 500 جرام بسعر 16.75 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده

يستخدم برجر دجاج بنده في صنع السندويتشات اللذيذة التي يجبها كل الأطفال ومعظم البالغون كذلك، فهو يغنيك عن شراء برجر مطاعم الوجبات السريعة الباهظ الثمن، كما أنك تقدم للطفل وجبة منزلية بمذاق شهي وبمكونات منزلية آمنة ومضمونة، كما أنه يمكن إضافة كل ما تشتهيه له من مخللات وخضراوت.

بنده

الأسماك في عروض هايبر بنده panda كذلك نعدها في الصدارة من حيث المنتج الجيد والمناسب في السعر، حيث يوجد في كتالوج بنده تشكيلة مميزة من الأسماك البحرية من سردين، وبلطي، وجريد، وتونا، وقاروص، حيث تعد تلك هي الأنواع الأشهر من الأسماك في السعودية.

كيلو سمك سردين بسعر 10 ريال سعودي.

كيلو سمك بلطي بسعر 20 ريال سعودي.

عروض بندة السعودية عرضناها اليوم بما تضمه من اسعار على منتجات اللحوم، وكذلك الدجاج والأنواع المختلفة من الأسماك، وتابعونا لنوافيكم في الأيام التاليه بعروض الجوالات، والشاشات، وأجهزة المطبخ، والأدوات المنزلية لكي تتمكنون من شراء طلبات من بنده فور إصدارها بأسعار مخفضة على هايبر بنده أون لاين.