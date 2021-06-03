نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو saco على مستلزمات المنزل ضمن تخفيضات موقع ساكو اون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ساكو saco لشهر يونيو 2021 على مستلزمات المنزل المتنوعة ضمن تخفيضات متجر ساكو و ساكو اون لاين السعودية، وهذا على المفروشات والأدوات المنزل وبعض أجهزة الهامة في كل بيت، حيث تتنوع الخصومات الموجودة في المملكة العربية السعودية لتشمل تخفيضات الجوالات والأجهزة المنزلية في كل متاجر المملكة الشهيرة.

عروض ساكو saco لشهر يونيو على مستلزمات المنزل ضمن تخفيضات موقع ساكو اون لاين

نعرض عروض ساكو اليوم على متابعينا لنتيح أمامهم فرصة الشراء قبل نفاذ المعروضات في الفروع والمخازن، وتستمر الخصومات التالية حتى يوم 19يونيو 2021، وبهذا يمكنكم الإطلاع عليها والتوجه لأقرب فرع لكم للحصول على كل مستلزمات المنزل بأرخص الأسعار.

عروض ساكو

يشتهر موقع ساكو بمعروضاته من الأثاث المنزلي المريح، والكرسي الهزاز التي تساعد من يستلقي عليها على الإسترخاء واستراحة الأعصاب، مما يساهم في التخلص من ضغوطات الحياة والتخلص من تعب اليوم، وتجدون في الصورة التالية كل اسعار الكراسي المريحة في ساكو تسوق السعودية.

كرسي هزاز بسعر 899 ريال سعودي.

كرسي استرخاء مع صينية بسعر 1099 ريال سعودي.

متجر ساكو

نجد أيضًا في موقع ساكو عدد من أطقم الأريكة ذات الجودة العالية، والتي بالإستلقاء عليها تشعر بالإسترخاء والراحة بعد يوم مرهق، كما أنها تتميز بمظهرها الأنيق المفعم بروح الفخامة والرقي والزوق الرفيع، فأطقم الأريكة من ساكو اون لاين هي بمثابة قطعة ديكور في المنزل، كما أنها تتسع للكثير من أفراد الأسرة والضيوف.

طقم أريكة للاسترخاء 6 أفراد يدوي بسعر 4499 ريال سعودي.

طقم أريكة للاسترخاء 6 أفراد قماش بسعر 5799 ريال سعودي.

وكذلك تجدون في موقع ساكو قطع للأثاث رائعة تساعدكم في فرش المنزل بزوق رفيع تتفاخرون به أمام ضيوفكم، كما ركزت الخصومات على أفكار جلسات حدائق ساكو و جلسات خارجية ساكو التي تصلح للحديقة وحول حمام السباحة، ولم تتوقف عند قطع الأثاث المنزلي وحسب، بل توسعت فيما تقدمه من تخفيضات لتشمل قطع الإكسسوار أيضًا.

ساكو

يهتم ساكو اون لاين تسوق لمستلزمات المنزل من أجهزة تساعد في تنقية الهواء وترطيبه، حيث تفيد أجهزة تقنية الهواء على تجديد الهواء من خلال الفلتر المطور، والأسعار ننقلها لكم في التالي كما وردت في عروض ساكو للاجهزه الكهربائية المتطورة.

جهاز تنقية الهواء مع ترطيب الهواء 2 في 1 بسعر 1999 ريال سعودي.

مرطب هواء 3 لتر مع معطر للجو بسعر 149 ريال سعودي.

ويفيد جهاز تنقية الهواء المعروض من ساك في تخليصه من البيكتريا، والجزيئات الضارة، ولهذا نجد معظم الآباء والأمهات يحرصون على وضع ه في غرف أطفالهم كما يعمل جهاز مطب الهواء على تبخيره للهواء المحيط ومقاومة ظهور البيكتيريا وانتشارها بنسة كبيرة، ويمكن شراء أجهزة تنقية وترطيب الهواء وفقًا لعدد ما بها من فلاتر أو حسب مساحة الغرفة.

Saco

ولأن كل سيدة تهتم برشاقتها، تحتاج من وقت لآخر إلى معرفة وزنها، ولهذا يقدم لكم كتالوج ساكو أجهزة الميزان التي تساعد في قياس الوزن بشكل دقيق، كما يمكن استخدامها في قياس وزن الأمتعة.

جهاز رقمي مع خاصية تحليل الدهون بسعر 89 ريال سعودي.

ميزان شخصي رقمي حتى 150كيلو جرام بسعر 89 ريال سعودي.

ميزان رقمي بسعر 75 ريال سعودي.

موقع ساكو

يضم ساكو أجمل الأشكال لفرش الحمامات، برسومات عصرية وأنيقة تلائم معظم ألوان الحمامات، فهي تفيد في تنشيف الأرجل ومنع إبتلال الأرضيات، كما أن سجاد الحمام يعطي مظهر جمالي مريح لعين الناظر له، ويوجد لدى ساكو تسوق كل المقاسات من سجاد وفرش الحمام تلائم كل الأذواق.

سجادة حمام 63×61 بسعر 45 ريال سعودي.

سجادة حمام 51×81 بسعر 59 ريال سعودي.

عروض ساكو اليوم

ومع ملابس الإستحمام تكون الحياة أسهل، حيث يوفرها موقع ساكو بمختلف الألون وكل المقاسات، وبهذا يجد المستهلك روب الحمام الخاص به باللون المفضل له، وهذا مع منشفات جملة ناعمة توجد بألوان متعددة. حيث انها مصنوعة من أجود الخامات، كما يوجد أطقم مناشف تضم أكثر من ناشفة.

روب استحمام بسعر 89 ريال سعودي.

مناشف 6 قطع بسعر 119 ريال سعودي.

في الختام نوضح لكم أن ما قدمناه لكم من تخفيضات ساكو الجديدة هي خاصة بشهرين مايو ويونيو، وذلك حتى يوم 9 من شهر ذي القعدة 144، كما نقدم لكم في الأيام المقبلة جديد كتالوج المسابح ساكو بالأسعار الجديدة.