نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم hyper panda على الالكترونيات ومستلزمات المنزل في هايبر بنده عروض الصيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم من hyper panda على الاجهزة الإلكترونية ومستلزمات المنزل ولعب الاطفال تقدمها لكم من بين تخفيضات الصيف من هايبر بنده اون لاين panda ، والتي نجد بيها أجهزة منزلية حديثة والعديد من أدوات المطبخ، مع مجموعة مختارة من لعب الأطفال المحببة لكل طفل، حيث نأتي لكم دائمًا بكل عروض هايبر بنده المتجددة كل أسبوع.

عروض بنده اليوم hyper panda على الالكترونيات ومستلزمات المنزل في هايبر بنده عروض الصيف

تخفيضات بنده هي تخفيضات حصرية تنافس بها كل متاجر السعودية الكبيرة والشهيرة بالمملكة، ولعل من أبرز ما اهتمت به بندة في كتالوج هذا الأسبوع، هو ضمّه لمعروضات جديدة للأطفال وللمنزل لم نعهد وجودها في مجلة بنده من قبل، لهذا سنلقي الضوء عليها في الفقرات التالية؛ حتى يتمكن متابعينا من استغلال الفرصة قبل إنتهاء التخفيضات في 1 يونيو 2021.

عروض بنده

نجد في اسواق بنده و بنده اون لاين تشكيلة فريدة من أجهزة كي الملابس الحديثة والغير تقليدية، حيث يوجد من بينها مكواة بخار عامودية لكي الملابس المعلقة والستائر بكل سهولة وأريحية، كما تقدك كولين المكواة التقليدية العملية لكي كل أنواع الأقمشة.

مكواة بخار عامودية تيفال بسعر 279 ريال سعودي.

مكواة كولين بسعر 45 ريال سعودي.

hyper panda

الأواني وأدوات الطهي هي من أكثر مستلزمات المنزل أهمية، فربة المنزل تعتمد عليها في المرتبة الأولى في تحضير الطعام، وتتنوع أواني الطبخ في عروض بنده وهايبر بنده اليوم وتختلف في مقاساتها وأشكالها والخامات المصنوعة منها، كما تختلف الأسعار كذلك، حيث نجدمنها أطقم كبيرة يصل عدد القطع بها إلى 9 و 10 قطع، كما يشتمل البعض منها على أدوات لتوزيع الطعام وتقديمه .

طقم اواني طبخ الومنيوم رويال فورد 10 قطع بسعر 249 ريال سعودي.

طقم اواني رويال فورد الومنيوم 9 قطع بسعر 299 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده

مع ما تقدمه تخفيضات بنده من أسعار على الأواني ننميزة، يوجد ايضًا أسعار حصرية على المقلاة بكل أنواعها من تيفال، وسيراميك، وجرانيت، حيث تسنخدم في قلي المأكولات في أغلب الأحيان، لكنها أيضًا تستخدم على نطاق واسع في الأكلات التي نرغب في عدم إلتصاقها في الأواني، فهي تؤدي تلك المهمة على أكمل وجه.

مقلاة استرا 20×5 سنتيمتر بسعر 55 ريال سعودي.

مقلاة سيراميك 20+26 سنتي متر + معلقة للتقليب من رويال فورد بسعر 45 ريال سعودي.

بنده

يوفر لكم موقع بنده العديد من لعب الأطفال التي تناسب الفتيات والأولاد في السن الصغير وحتى سن ما قبل المراهقة، حيث نجد للبنات تشكيلة من العرائس ذات الأشكال المختلفة، كما يوجد للأولاد لعبة الجيتار واسكوتر بعجلتين وثلاث عجلات.

لعبة الة الجيتار بسعر 35 ريال سعودي.

سكوت ريال مدريد بعجلتين بسعر 45 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم

كذلك متاح حمامات سباحة للأطفال قابلة للطي والنفخ وإعادة تفريغ الهواء مرة أخرى، بحيث يتمكن الأطفال من السباحة والإستمتاع بالإسترخاء تحت أشعة الشمس، وبهذا يمكن لأولياء الأمور أن يلبو طلب أبنائهم بالذهاب لحمام السباحة والإستمتاع به، مع مراقبنهم مواكبة تامة، دون القلق عليهم من مخاطر الزحام.

حوض سباحة للأطفال بستواي 152×43 سنتيمتر، بسعر 59 ريال سعودي.

حوض سباحة للأطفال بستواي 350×76 سنتيمتر، بسعر 399 ريال سعودي.

هايبر بنده

اهتمت خصومات هايبر بنده أون لاين كذلك بأدوات المطبخ من أواني، وحلل، وقدور، وكؤوس، بجانب أدوات التنظيم التي لا غنى عنها في كل مطبخ، مع أرفف حفظ الخضراوات المتعددة الإستخدامات.

طقم حافظات طعام 3 قطع بسعر 10 ريال سعودي.

أرفف حافظة للخضراوات مع عجلات كوسموبلاست بسعر 40 ريال سعودي.

عروض بندة الاسبوعية تجدون بها أرخص الأسعار المقدمة على بنده الكترونيات والعاب الأطفال، مع الأجهزة المنزلية من مكانس ومكواة، وهذه الأسعار متاحة حتى فترة محدودة تنتهي يوم الغد الموافق 20 شوال 2021.

وفي النهاية نوضح أن أسعار تلك تتغير الخصومات فور انتهاء مدتها في الثلاثاء، وعلى موقعنا ستجدون عروض بنده الجديدة فور صدورها، والتي تضم كل المعروضات السابق ذكرها بأسعارها المحدثة وفقًا للأسبوع الجديد، حيث أنه وكما تعودنا من أسواق بندة يأتي فكل أسبوع خصومات أقوى ويكون به تنوع كبير في الأجهزة والإلكترونيات والأغذية.