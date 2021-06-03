نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو اليوم saco بخصومات عروض الصيف حتى 19 يونيو 2021 من متجر ساكو اون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ساكو اليوم saco في أقوى خصومات عروض الصيف المتاحة حتى 19 يونيو 2021 من موقع ساكو اون لاين تسوق السعودية، مع تخفيضات هائلة على مختلف الألعاب المائية ومستلزمات المسابح ساكو ، مع بعض العاب الاطفال الممتعة، كل ذلك تجدوه في موقع ساكو الذي يقدم لكم تشكيلة من الأجهزة المنزلية ومستلزمات المنزل المتنوعة.

عروض ساكو اليوم saco بخصومات عروض الصيف حتى 19 يونيو 2021 من متجر ساكو اون لاين

تخفيضات متجر ساكو بتاريخ اليوم مع أكبر الخصومات على كافة مستلزمات الصيف من ألعاب مسبح ساكو المائية الخاصة بالأطفال، وكذلك الألعاب الغير مائية المتننوعة، نذكرهم لكم بتفاصيل الأسعار المنصوص عليها من موقع ساكو السعودية، ولن نكتفي بهذا بل سنقدم لكم أسعار كراسي ساكو جلسات خارجية المستمرة حتى 19 يونيو 2021.

عروض ساكو

فينا يلي تخفيضات مسبح اطفال ساكو للالعاب المائية التي يفرح بها قلب كل طفل، حيث أن أكثر ما يسعد الأطفال هو الالعاب المطاطية، فما بالك إذا كانت تلك الألعاب مائية ممتعة في حرارة الصيف، كما أنها ألعاب تحمل أشكال شخصيات كرتونية تعجب الأطفال.

وحدة العاب مائية بسعر 229 ريال سعودي.

وحدة العاب مائية شكل ديناصور بسعر 329 ريال سعودي.

المسابح ساكو

مستلزمات وألعاب المسابح في متجر ساكو متنوعة، فنجد بجانب الألعاب المائية عدد من العوامات والألعاب القابلة للنفخ، ومنها ما يستخدم في اللعب داخل الماء، فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد على موقع ساكو طائرة يركب عليها الطفل ملحق بها مسدس للمياه لمزيد من المتعة، مما يزيد من فرحة الطفل أثناء وجوده بحمام السباحة.

saco

نقدم لكم كل الخصومات التي تضم جلسات خارجية ساكو من كراسي حمام السباحة تفيد في الإسترخاء ومراقبة الأطفال، أو الإستمتاع باشعة الشمس الغير ضارة، وكذلك تفيد عند الرغبة في الإستلقاء وأخذ قيلولة في الهواء الطلق بعد السباحة.

كرسي حمام ساكو مسبح بسعر 549 ريال سعودي.

بسعر 549 ريال سعودي. كرسي حمام سباحة خشبي قابل للطي بسعر 999 ريال سعودي.

عروض ساكو اليوم

في موقع ساكو تجدون كل لوازم موسم الصيف وجميع احتياجاتكم في الرحلات الصيفية، ولعل أهم ما يقلق بال الفرد منا في رحلات الصيف هو إمكانية الحصول على مشروبات باردة أو مثلجة في أي وقت، ولهذا الغرض نجد في ساكو تسوق صناديق وثلاجات حافظة للبرودة المشروبات وكذلك الأطعمة، بحيث يمكنكم الحصول على ما تردونه من مشروبات باردة خلال طريق السفر سواء بالعربة أو بالحافلة.

صناديق حافظة للبرودة 3، و 5، و 1.85 لتر بسعر 199 ريال سعودي.

ثللاجة سعة منوعة كيب كول بسعر 499 ريال سعودي.

ساكو

وكما وضحنا في السابق تهتم ساكو السعودية بتقديم أرخص الأسعار على ألعاب الأطفال التي تصلح لأعمار مختلفة، وتضم تخفيضات ساكو ألعاب تناسب كل الأطفال من النطاطة، والزحليقة، والأرجوحة، والأسعار تتطلعون عليها في الصورة التالية.

نطاطات ساكو مع سياج بسعر 599 ريال سعودي.

مع سياج بسعر 599 ريال سعودي. زحليقة مع حوض الكرات بسعر 1149 ريال سعودي.

متجر ساكو

نجد لدى متجر ساكو أفضل العاب الاطفال من الارجوحات، والتي يوجد منها أكثر من شكل، فيوفر ساكو منها المناسب لطفل واحد فقط، كما يوجد من من يمكن لأكثر من طفل اللعب بها، وللأطفال في سن صغير متاح أرجوحة برابط أمان، والتي تحمي الطفل من الوقوع أثناء اللعب عليها.

ارجوحة اطفال برابط امان بسعر 329 ريال سعودي.

ارجوحة معدن 1 فرد بسعر 449 ريال سعودي.

موقع ساكو

وكما يتضح في كتالوج ساكو نشاهد لعب أطفال متنوعة، ليس الأرجوحات والنطاطات فقط وحسب، بل يوجد العاب اطفال كبيرة تضم بيها أكثر من لعبة يستمتع بها الطفل ولا يمل طوال اليوم، ومن بينها يوجد لعبة تجمع بين الأرجوعة والزحليقة، وأخرى تجمع بين الزحليقة وحوض الكرات، وبهذا يمكن تقديم هدية متكاملىة للطفل.

مجموعة العاب خارجية مع 2 ارجوحة بسعر 3299 ريال سعودي.

زحليقة مع حوض كرات بسعر 114 ريال سعودي.

خصومات ساكو اون لاين التي تم ذكرها في مقالنا اليوم تمتد حتى 9 ذو القعدة 1442، وهذا على كل ما تم ذكره من العاب ومستلزمات تصلح للأطفال وحمام السباحة، فلا تفتوا تلك الفرصة وأسرعو بطلب إحتياحجاتكم من ساكو saco قبل نفاذ الكمية.