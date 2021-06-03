نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده للجوالات والتابلت hyper panda حتى 1 يونيو 2021 في تخفيضات عروض هايبر بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده للجوالات متاحة حتى نفاذ الكمية بداخل فروع هايبر بنده السعودية، وتضم احدث الجوالات الذكية من سامسونج و هواوي و ايفون بتخفيضات عروض هايبر بنده ، كما يقدم متجر بنده لهذا الأسبوع خصومات على الأجهزة الكهربائية المنزلية خاصة وجديدة، وهذا من خلال ما طرحته من مجلة عروض بندة الاسبوعية لشهر يونيو.

عروض بنده للجوالات والتابلت hyper panda حتى 1 يونيو 2021 في تخفيضات عروض هايبر بنده

عروض بنده اليوم نقدمها إليكم متابعينا الأعزاء من خلال الفقرات التالية، والتي تشمل أهم تخفيضات بنده الجديدة على الجوالات الحديثة وملحقاتها وكذلك أجهزة التابلت و ابل ايباد ، وهذا حتى يوم 20 شوال 1442.

بنده

كما عودناكم تجدون معنا كل أسعار الجوالات الجديدة الموجودة بالمملكة حاليًا، حيث شهد سوق الجوالات هواتف ذكية تضم أقوى التقنيات المطورة، ولذا نجد تنافس كبير بين الشركات، مما يجعل المستخدم في حيرة من أمره عند إختياره جوال جديد، وتسهيلًا عليكم نقدم لكم فيما يلي تخفيضات بنده الكترونيات للجوالات الحديثة بكل أسعارها.

جوال هواوي Huawei y7p بسعر 649 ريال سعودي بدلًا من 711 ريال سعودي.

بسعر 649 ريال سعودي بدلًا من 711 ريال سعودي. جوال سامسونج samsumg galaxy a71 بسعر 1299 ريال سعودي بدلًا من 1759 ريال سعودي.

بسعر 1299 ريال سعودي بدلًا من 1759 ريال سعودي. جوال سامسونج samsumg galaxy a02s بسعر 457 ريال سعودي.

وكما لاحظتم في العروض على بنده جوالات نجد من بينهم جوال سامسونج ايه 71، الذي يعد أحد أكثر الجوالات مبيعًا في العام 2020، والذي فور صدوره تهافت الجميع على حجزه ليكونوا أول من يحظى بتجربة إستخدامه، ومتاح من الجوال إصداران أحدهما والأكثر إنتشارًا هو الإصدار 128 جيجا بايت، والآخر الإصدار 265 جيجا بايت.

عروض بنده

تضم موقع بنده اون لاين أقوى أجهزة التابلت والأيباد على ساحة الأجهزة التكنولوجية، حيث تجدون في التالي أجهزة تابلت من شركات لينوفو وهواوي الشهيرتين، بالإضافة إلى جهاز ايباد 8 من شركة ابل الغنية عن التعريف.

ايباد 8 iPad 8 بسعر 1499 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال سعودي.

8 بسعر 1499 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال سعودي. تابلت هواوي ام بي تي 3 Huawei matepad t8 بسعر 399 ريال سعودي بدلًا من 469 ريال سعودي.

hyper panda

هناك عدة أجهزة ذكية قد ظهرت في عصرنا بجانب أجهزة الجوالات، والتابلت، واللاب توب، فقد بدأت الساعات الذكية في الظهور وأصبحت الشركات تتنافس على إنتاج الساعة الأفضل التي تضم تقنيات أكثر وأفيد للمستخدم، حيث أن أهم ميزة في الساعات الذكية هي إمكانية توصيلها بالجوال ووصول الإشعارات عليها، نجد ساعات ابل االذكية في هايبر بنده بسعر خاص جدًا، كما نجد أيضًا ساعات هواوي.

ساعة ابل الذكية السلسلة 3 بسعر 849 ريال سعودي.

الذكية السلسلة 3 بسعر 849 ريال سعودي. ساعة هواوي فيت بسعر 369 ريال سعودي.

عروض بندة الاسبوعبة

تضم اسواق بنده أيضًا واحدًا من أكثر أجهزة اللاب توب شراءً في المملكة، ألا وهو لابتوب اسوس، والذي يتميز بسعره المذهل المناسب لشريح كبيرة من مستخدمي اللاب توب، فيأتي لكم بمساحة كبيرة للزاكرة الداخلية بلغت 1 تيرا بايت، وأيضًا مقاس شاشاته عملي جدًا للإستخدام اليومي 15.6 انش، وذاكرة الرام به مساحتها 4 جيجا بايت، فهو جهاز كامل وشامل للكثير من التقنيات الحديثة.

لاب توب اسوس سيريليون بسعر 1449 ريال سعودي في بنده الكترونيات.

هايبر بنده

ولأن كل أجهزة الجوالات والتابلت تحتاج إلى ملحقات تبرز ما تشتمل عليه من تقنيات حديثة، نعرض لكم تفصيلًا في الآتي كل اسعار ملحقات الجوالات في بندة وخاصةً سماعات الأذن التي لا غنى عنها لكل فرد يمتلك جوال، أو تابلت، أو لابتوب.

سماعات ابل اير بودز برو apple airpods pro بسعر خاص وحصري 829 ريال سعودي بدلًأ من 999 ريال سعودي.

panda

يضم عروض بنده أيضًا جوالات من الفئة الإقتصادية من شركات مثل نوكيا والكاتيل الرائدتان في صناعة الجوالات، حيث أنهم كانو من أوائل الشركات التي صنعت الجوالات، وتقدم بنده جوالات إقتصادية بسعر مناسب جدًا، فهي تقدم لمستخدمها الخدمات التي يحتاجها في أي هاتف في حالة ما إذا كان لا يحتاج إلى تقنيات حديثة عالية السعر.

عروض هايبر بنده

تعد أجهزة الشحن كذلك من ملحقات الجوال التي تساعد في شحن بطارية الهاتف في أي مكان، فنجد منها أنواع متعددة من بينها ما هو ملائم لشحن الجوال في السيارة، ومنها ما هو يؤدي مهمة الشحن لاسلكيًا، كما يوجد أجهزة شحن خاصة للشحن السريع للبطارية الجوال دون إحداث خلل بها، ونعرض في التالي أسعار الشواحن من هايبر بنده.

شاحن يو اس بي ابل 20 واط بسعر 79 ريال سعودي.

شاحن يو اس بي مزدوج للسيارة اتش بي بسعر 39 ريال سعودي.

شاحن متنقل اتس لايف 10000 امبير بسعر 65 ريال سعودي.

قدمنا لكم كل ما هو جديد من تخفيضات الجوالات والتابلت في أسواق بندة السعودية، وهذا بأسعار حصرية خاصة في هذا الأسبوع، وستنتهي التخفيضات في مساء يوم الثلاثاء 1 يونيو 2021، الموافق 20 شوال 1442.

كانت هذه عروض الأسبوع الحالي من اسواق بنده في المملكة، حيث تبدأ عروض جديدة تنتهي معها الخصومات السابقة، وقد أطلق هايبر بنده بالفعل عدد من الخصومات على كافة الأجهزة لديه في الفروع والمخازن الخاصة به، مع تجديد المخزون من الأجهزة، ويمكنكم أيضًا عمل طلب على بنده كليك ، الذي يتيح لك الإستفادة من تخفيضات بنده اون لاين ، التي نقدمها لكم بصفة مستمرة.