نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم على اللحوم والاسماك والدجاج بارخص الاسعار في هايبر بنده hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم على اللحوم والاسماك والدجاج نحضرها لكم من بنده بارخص الاسعار المطروحة على أغذية البروتين الحيواني في هايبر بنده hyper panda ، والتي تتميز بتخفيضاتها الضخمة التي قد تصل في بعض المنتجات إلى 50%، حيث أن العديد من السلع تجدونها في بندة panda بنصف السعر وأقل من ذلك.

عروض بنده اليوم على اللحوم والاسماك والدجاج بارخص الاسعار في هايبر بنده hyper panda

نقدم لكم عروض هايبر بنده على أهم المنتجات من اللحوم الحمراء، والمأكولات البحرية، والدجاج المجمد بأسعار رخيصة تنافس أكبر المحلات التجارية ضمن تخفيضات متاجر السعودية ، وتستمر الخصومات معكم حتى يوم الثلاثاء الذي يوافق 20 شوال 1442.

ونجد هايبر بنده صباح كل يوم أربعاء من كل أسبوع بتجديد كافة تخفيضاتها، ليحل محلها منتجات جديدة بأسعار جديدة أيضًا، ولهذا ننبه حضراتكم دائما بموعد نهاية التخفيضات كل أسبوع، حتى يكون عندكم الوقت الكافي لشراء جميع ما تحتاجونه من أغذية، أو الكترونيات، أو مفروشات، او مستلزمات المطبخ، أو أيٍ من أجهزته.

بنده

تقدم عروض بنده وهايبر بنده اليوم مختلف أنواع السلع من معلبات التونة ومعجون الطماطم، بالإضافة إلى السكر والشاي اللذان يكثر إستخدامهما في المملكة، بجانب الزيت النباتي وزيوت دوار الشمس اللذان يستخدمان بكثرة في إعداد الكثير من أصناف الطعام وعلى السلطات، بالإضافة إلى إستخدام الزيوت الواسع في القلي، ولكن لا ننصح بكثرة تناول الأطعمة المقلية حتى لا تتسبب في زيادة نسبة الضارة الدهون بالجسم.

زيت نباتي العربي أو زيت زيت دوار الشمس شمس 1.5×2 لتر، بسعر 19.95 ريال سعودي.

سكر ناعم الاسرة 13 كيلو بسعر 24.95 ريال سعودي.

panda

تقدم بنده اون لاين تخفيضات على الدجاج من دو doux بأحجامه المختلفة، حيث أنها من الشركات الشهيرة في المملكة العربية السعودية، وتقدم عبوات متنوعة تناسب الأفراد والعائلات، فمنها عبوات تحتوي على دجاجة واحدة، وعبوات أخرى تجمع 10 من الدجاج من نفس الوزن، كما يوجد في هايبر بنده أنواع متعددة من الحليب، ومن بينها حليب السعودية طويل الأجل بسعر مناسب.

دجاج دو 10×1 كيلو بسعر 99.95 ريال سعودي.

حليب طويل الأجل السعودية 12×1 لتر بسعر 46.95 ريال سعودي.

عروض بنده

كما تشاهدون في الصورة التالية أسعار اللحوم في أسواق بندة السعودية بتخفيضات كبيرة على اللحوم المستوردة من البرازيل، وكولومبيا، واستراليا، والتي يوجد عليها إقبال كبير في اسواق بنده بسبب طعمها الشهي وسعرها المناسب.

كتف عجل بدون عظم بسعر 41.95 ريال سعودي للكيلو.

قطع عجل بالعظم بسعر 33.95 ريال سعودي للكيلو.

عروض هايبر بنده

تضم هايبر بنده كذلك في خصوماتها اللحوم من الخروف الكامل الروماني، والذي يلجا إلى شراؤه الكثير من السعوديين لتقديمه في الولائم والعزائم، حيث عد هذا من أشهر معالم كرم الضيافة في المملكة العربية السعودية وبعض البلدان العربية الأخرى، ولهذا تقدم اسواق بنده panda بين الحين والآخر خراف كاملة مذبوحة وجاهزة للطهي تسهيلًا على عملائها، كما تعرض أيضًا ستيك لحم بنده ، و لحم بقر بنده ، و لحم نعيمي بنده.

هايبر بنده

بينما تُقبل شريحة كبيرة من المقيمين داخل الأراضي السعودية على اللحوم الحمراء الخاصة بالماشية، نجد كذلك نسبة كبيرة منهم يفضلون الدجاج وما يدخل فيه من أكلات، حيث يصنع منه مسحب الدجاج الذي يحبه كل سكان المملكة تقريبًا، لهذا نعرض عليكم أسعار الدجاج الكامل والمقطع في هايبر بنده اون لاين و فروع بندة ماركت.

سيقان دجاج اليوم 900 جرام، بسعر 14.95 ريال سعودي.

دجاج بنده التنمية 1000 جرام، بسعر 9.95 ريال سعودي.

hyper panda

كذلك الأسماك يحبها الكثير ويفضلونها على اللحوم والدجاج، حيث تتميز المأكولات البحرية بتنوعها ومذاق لحومها المميز، والتي نجد منها الأسماك المتعارف عليها، وكذلك الجمبري، والكابوريا، والسبيط، وغيرهم الكثير من هذا القبيل، حيث تجدونهم جميعهم بأسعار خاصة في مجلة بنده الجديدة لهذا الأسبوع.

جمبري مزرعة 60/70، بسعر 24.95 ريال سعودي للكيلو.

سمك بلطي بحري 600/400، موجود بسعر 18.95 ريال سعودي للكيلو.

وبهذا نكون أنهينا معكم تقديم عروض بنده وهايبر بنده اليوم على المنتجات الجيوانية والطيور، وأيضًا الأسماك البحرية، حيث نهتم دومًا بجلب كل الأسعار الجديدة على مختلف السلع والمنتجات في المملكة، كذلك نأتي لكم بكل اسعار الأجهزة الكهربائية والجوالات.

وانتظرونا مع كل التخفيضات الجديدة التي بدأت يوم 2 يونيو 2021، والتي تحتوي على أجهزة قيمة ذات جودة عالية وتقنيات أعلى، كما توسعت أسواق بندة لتضم أنواع أكثر من الأغذية، سواء الطازج منها أو المجمد أو المعلب، وجميعها يسري عليه التخفيضات الجديدة أيضًا، والتي تأتي لكم بأسعار أقل كما تعودنا من سلسلة هايبر بنده.