شوف عروض أكسترا السعودية الصيفية لهاتف أبل أيفون 12 برو والأجهزة والجوالات بكل الأنواع

عروض صيف اكسترا على جوالات آبل آيفون 12 برو والهواتف الذكية لكافة الإصدارات وشركات المختلفة، يعد شركة اكسترا من أكبر مواقع التي تعرض كافة منتجات والأجهزة الكهربائية والهواتف وتعرضها بأسعار منافسة ومخفضة، ومع دخول فصل الصيف بدأت اكسترا بعرض الكثير من منتجات اللازمة لكل منزل والتي يبحث عنها العملاء بتخفيضات على أسعارها تصل إلى 50%، وسنستعرض معكم كل تلك العروض مع منتجات بهدايا مجانية يختارها العميل مع شراءه منتج بعد تخفيض وسنبدأ بعروض هواتف وخاصة آبل آيفون 12 وايفون 12 برو الذي يكثر البحث عنه عبر كافة شبكات الإنترنت وتواصل إجتماعي.

صرحت منذ أيام شركة اكسترا السعودية عبر صفحتها الرسمية على صفحات تواصل الإجتماعي على وجود عروض قيمة خلال فصل الصيف، والتي تشمل الأجهزة الكهربائية والجوالات والأيفون وعروض تصل إلى 50% على الشاشات بكافة أنواعها، وأدوات مطبخ ومستلزمات المنازل، ويمكن لكل من يرغب في شراء خلال العروض الدخول على موقع وطلب المنتج ويصلك إلى المنزل، وبعض من تلك العروض تنتهي في يوم 12 يونيو فسارع في شراء.

عروض اكسترا على أبل آيفون 12 برو وهواتف ذكية

سنعرض لكم في سطور قادمة أسعار آيفون 12 لأغلب الهواتف التي عليها عروض من أقل عروض إلى أعلى عروض اكسترا الصيفية للهواتف، مع إضافة سعر كاش، سعر التقسيط ومطالب شركة تسهيل التقسيط لشراء منتجات.

هاتف أبل ايفون 12، سعة 128 جيجا بايت، هواتف الجيل الخامس، باللون الأسود، والأخضر، والأحمر، والابيض، والأزرق والبنفسجي لون جديد في عالم آيفون أحرص على اقتناءه، سعر الهاتف بعروض الصيف 3649 ريال سعودي، سعر تقسيط 175 ريال لمدة 36 شهر يمكن اختيار السعر مناسب لراتبك. آبل آيفون 12 سعة داخلية 64 جيجا بايت، هاتف جيل خامس أيضا، باللون بنفسجي رائع مميز، والأخضر، الأسود، والأبيض، والأحمر، بسعر 3399 ريال سعودي، بتخفيض 10%، أدفع تقسيط على 36 شهر بسعر 163 ريال سعودي. أبل ايفون 12، سعة داخلية 256 جيجا بايت، هواتف الجيل الخامس، متوفر باكسترا بأكثر من لون الأزرق، والأحمر، والأسود، والأخضر، بنفسجي، بسعر 4399 ريال سعودي، أدفع تقسيط بسعر 211 ريال لمدة 36 شهر.

عروض صيف على آبل آيفون 12 ميني

الجديد من آيفون عرض هاتف آبل آيفون 12 ميني، سعة داخلية 64 جيجا بايت، باللون الأزرق، الأخضر، الأبيض، الأسود، بنفسجي، بسعر 2899 ريال سعودي، لمدة 36 شهر أدفع 139 ريال شهريا، بتخفيض كبير بنسبة 12%.

أبل آيفون 12 ميني، سعة 128 جيجا بايت، باللون بنفسجي، أبيض، أحمر، أسود، أزرق، هاتف جيل خامس، الهاتف باللون بنفسجي من آيفون ينفذ بسرعة فسارع على شراءه لأنه متميز ورائع، بسعر 3099 ريال سعودي، تخفيض 12%، بالتقسيط بسعر 149 ريال لمدة 36 شهر.

هاتف آبل آيفون 12 ميني، سعة 256 جيجابايت، باللون الأحمر والأبيض والأسود والأزرق، بسعر 3699 ريال سعودي، تقسيط بسعر 177ريال.

سعر آيفون 12 برو باكسترا عروض صيف