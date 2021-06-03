نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض بنده السعودية من 21 شوال 1442 حتى نفاذ الكمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجدد عروض بنده السعودية من 21 شوال 1442 حتى نفاذ الكمية، غردت بنده منذ ساعات قليلة عبر موقع التواصل الاجتماعي توتير تغريدة بعنوان فطورك ولا أشهى يومياً مع عروض بنده، كما قدمت أحدث كتالوج عروض بنده وخصومات على كافة المنتجات الغذائية والسلع التجارية، من المعروف عن هايبر بنده أنه يقدم أفضل وأجود المنتجات حتى يكسب ثقة العميل، وهذا سر نجاح الهايبر وانتشار فروعه في جميع أنحاء المملكة بل وخارجها أيضاً.

تخفيضات بنده السعودية لشهر شوال لعام 1442

قدم هايبر بنده عروض 5،10،15،20 ريال سعودي على تشكيلة متنوعة من منتجات الطبخ الأساسية مثل :

عرض 100 كيس من شاي ربيع المذاق الأقوى بسعر 5 ريالات فقط

سعر لتر ونصف من زيت الطبخ هناء بخمسة ريالات

عرض التسالي ثلاث حبات من أكياس بطاطس شيبسي بطعم الكاتشب بسعر 10ريال سعودي

ثمن الكيلو من لبنة تركي بينار بسعر 15 ريال سعودي

عرض 5 كيلو من أرز مزة البسمتي الطائي بسعر 20 ريال سعودي.

بنده السعودي

تصل خصومات هايبر بنده هذا الأسبوع من 20٪ إلى 60٪، فمن المعروف عن هايبر بنده أنه يقدم تخفيضات تناسب كافة طبقات المجتمع ولم تقتصر تلك التخفيضات على المنتجات الغذائية أو مستلزمات المنزل فقط بل شملت أيضاً عروض وتخفيضات على تشكيلة رائعة من الجوالات نوعية آبل بأسعار لا تقارن كما موضح بالصورة بأسفل

هايبر بنده panda

تعد المملكة العربية السعودية هي المقر الرئيسي لشركة بنده، وهي واحدة من أكبر سلاسل بيع التجزئة المنتشرة في الشرق الأوسط، تنقسم بنده إلى نوعان بنده متاجر كبرى وبنده ماركت، كما تعتبر بنده السعودية من أكثر المتاجر شهرة داخل المملكة، فلقد حَظيت بتكوين أكثر من 120 مليون عميل يقوموا بزيارة المتجر سنوياً، ومنذ عام 2009 تمكنت شركة بنده من إنتاج ما يقرب من 400 منتج غذائي يحمل علامة بنده التجارية.

كتالوج صور عروض وتخفيضات بنده الأسبوعية

قدم بنده تخفيضات وعروض متنوعة تحمي شعارات مختلفة منها خصومات وتخفيضات كثيرة، استمتعوا معنا و وفروا أكثر، خصومات أكبر وعروض استثنائية وغيرها من تلك الاشعارات ونقدم إليكم باقة من مجموعة صور أحدث كتالوج عروض وخصومات لهايبر بنده السعودي.