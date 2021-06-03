نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشر موعد عيد الاضحي فلكيا 2021 .. موعد عيد الاضحي المبارك في مصر والدول الاسلامية في المقال التالي

نشر موعد عيد الاضحي فلكيا 2021 موعد عيد الاضحي فلكيا الذي يبحث عنه بشكل مستمر كافة المسلمين بكل مكان بالوطن العربي، من أجل أن يكونوا على يقين بمواعيد وقفة عرفات والمواعيد الخاصة بأداء صلاة عيد الاضحى المبارك، ومنهم من يرغب في التعرف عليه ليستعدوا لصيام العشرة أيام لبداية ذي الحجة، التي تكون مليئة بالطاعات والعبادات والأعمال الخيرية وفهم من أفضل أيام السنة وذكرهم الله بكتابه المجيد بالليالي العشر. وبعد أن انتهت اجازة عيد الفطر المبارك أصبحوا المسلمون يتسارعون في التعرف عن موعد عيد الاضحي فلكيا.

وبظل الظروف الحالية التي يواجه العالم من ازمة في اقتصاد البلاد بسبب توقف الكثير من المهام والنشاطات.

بظل انتشار وباء كورونا وغلق المحلات والمشاريع وفرض حظر التجوال.

ولم يعد للعيد نفس الاستعدادات والبهجة التي كانت تحيط به في السابق.

ونحن اليوم سوف نعرض لكم كل ما يتعلق بموعد عيد الاضحى فلكيا. نشر موعد عيد الاضحي فلكيا 2021 فقد كشفت الحسابات الفلكية بمصر والكثير من الدول الإسلامية أن غرة شهر ذي الحجة لعام 1442 هجرياً

سوف يكون يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر يوليو.

وعلى أن يكون يوم 19 من شهر يوليو الاثنين هو يوم وقفة عرفات.

وعلى أن تبدأ اجازة عيد الاضحى المبارك بصباح يوم الاثنين الموافق 19 يوليو.

ومن المقرر أن تنتهي يوم 23 من شهر يوليو القادم.

وهذا على حسب ما صدر عن الموقع الرسمي الخاص بالمركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية.

وهو المسئول عن القيام بتحديد الاجازات الرسمية. موعد رؤية هلال ذي الحجة بكل عام يتم ولادة حدوث الاقتران بتمام الساعة الثالثة و17 دقيقة فجراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

والموافق يوم السبت العاشر من شهر يوليو، وبهذه الفترة تستعد هيئة البحوث الفلكية وأيضاً دار الافتاء المصرية لاستطلاع الرؤية الشرعية لوقفة عرفات. الوسوم عمر شويل - جدة نشر موعد عيد الاضحي فلكيا 2021 .. موعد عيد الاضحي المبارك في مصر والدول الاسلامية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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