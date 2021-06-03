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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على آبل واتش 6 وجميع ساعات ذكية بتخفيضات بسعر مغري في المقال التالي
عروض جرير على آبل واتش 6 وجميع ساعات ذكية بتخفيضات 50%، تعد مكتبة جرير سعودية من أكثر مواقع منافسة في عمل عروض على منتجات المتاحة لديها وتعرضها بأسعار مغرية تنافسية لجذب العملاء على شراء سواء مواطن أو مقيم، وتوفر لهم أيضا خدمة تقسيط على كل منتجات بسعر رمزي شهريا ونظام تقسيط جرير يكون وفق الشريعة الإسلامية، واليوم سنكتشف عروض جرير الأسبوعية على آبل واتش 6 بالإصدار الأخير وكافة العروض المتاحة على ساعات ذكية التي طالما بحث عنها الكثير، ولا تهتم جرير بالساعات فقط وأنما يوجد بها عروض على أجهزة منزلية الكبيرة والصغيرة، وأجهزة إلكترونية مكتبية، ولوازم الدراسية الحديثة وفق تقنية التعليم عن بعد، فكل تلك الأقسام الكبيرة لدى جرير يمكن التجول بها وشراء ما يناسبك منها.
عروض جرير ساعات ذكية آبل واتش 6
يفضل مواطن السعودي الشراء من مكتبة جرير لأنها من مواقع إلكترونية القليلة التي بها منتجات عالية الجودة ومصداقية في تعاملات الشراء، ولها أيضا ميزة تقسيط فيمكن شراء جهاز جوال أو جهاز إلكتروني بمبلغ بسيط شهري، وسنتابع معكم عروض جرير أسبوعية لساعات ذكية آبل الحديثة وباقي أنواع.
عروض جرير أسبوعية لساعات آبل 6
- آبل واتش 6، الإصدار 6 40، نايكي بها خاصية Gps، بهيكل من المونيوم، سوار نايكي، خاصية معرفة مستوى أكسجين في الدم، شاشة تقيس اللياقة لا تنطفئ، تواصل مع الآخرين دائم، من مميزات واتش أبل 6 وجود مقياس لنبضات القلب للتنبيه في حالة عدم انتظام نبض القلب واتخاذ أجراءات اللازمة، متوفرة بجرير بسعر 1849 ريال سعودي، منها أكثر من لون الأحمر ورمادي وازرق وأسود وقضي وذهبي وأبيض بضمان لمدة عام.
- آبل واتش 6، إصدار 6 40، بها خاصية Gps، هيكل من المونيوم، مستشعر نسبة أكسجين الدم، قياس نبضات القلب، خاصة عدم الإزعاج الليلي، خاصية متابعة اللياقة البدنية، سوار رياضي باللون الرمادي فلكي و ذهبي بسوار وردي، وفضي بسوار أبيض رياضي، وأزرق، وفضي بسوار نايكي، متوفر بعروض جرير أسبوعية بسعر 1969 ريال سعودي.
- آبل واتش 6، إصدار 6 44, Gps، برودوكت، باللون الأحمر متوفر فقط، هيكل المونيوم خارجي، سوار. رياضي باللون الأحمر، تخفيض بنسبة 21% عن سعر أصلي، بسعر 1549 ريال سعودي.
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