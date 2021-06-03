شوف عروض العثيم للجوالات والشاشات وأدوات المطبخ من أسواق عبد الله العثيم

عروض العثيم ، يبحث الكثير من محبي الجوالات والشاشات عن تلك العروض المقدمة عليهم لاختيار الأفضل وبأسعار مناسبة لهم تمكنهم من شراء ما يرغبون به كما تحلم كل سيدة تحب التجديد والتغيير في مطبخها عن اهم الأدوات التي من الممكن أن تحتاج إليها وعبر تلك المقالة نقدم لكم أحدث عروض العثيم المقدمة على الجوالات والشاشات وأدوات المطبخ.

عروض العثيم للجوالات والشاشات

جوال سامسونج اي 02 بسعر 425 ريال سعودي ومن مواصفاته أنه يمتاز بجودة الخامات المستخدمة في التصنيع ويدعم شبكات ال2G ،ال3G ،ال4G.

جوال تكنو كي اي 5 بسعر 355 ريال سعودي ومن مميزاته وجود كاميرا خلفية رباعية الأبعاد وكاميرا أمامية وبطارية بسعة 5000 أمبير.

جوال نوكيا 105 بسعر 66 ريال سعودي ومن جوالات نوكيا أيضاً المقدمة في العروض جوال نوكيا والذي يأتي بسعر 209 ريال حيث يفضل الكثيرين استخدام جوالات نوكيا في <راء المكالمات التليفونية المتواصلة.

شاشة أورال ال اي دي سمارت 58 بسعر 1699 ريال سعودي من مواصفاتها تتمتع بمعالج UHD وجودة صورة عالية مع وجود ريسيفر داخلي.

شاشة أورال ال اي دي 40 بسعر 749 ريال سعودي وتمتاز بصوت دقيق وواضح إلى جانب دقة العرض.

شاشة ميكرو ديجيت ال اي دي 55 بسعر 1499 ريال سعودي وتتمتع بدقة شاشة تصل إلى 1080 في 1920 ونوع عرض LED.

سماعة أمبيكس بسعر 99 ريال سعودي وهي سماعة متعددة الوسائط، كما أن هناك شاحن جوال جولف طوارئ بسعر 39 ريال سعودي.

عروض أدوات وأجهزة المطبخ

تقدم أسواق العثيم عروضها الأسبوعية مع وجود خصومات وتخفيضات كبيرة على أجهزة وأدوات المطبخ حيث تريد كل سيدة منزل الحصول على مطبخ عصري يحتوي على كل ما تريده لإعداد أفضل الوجبات والمشروبات كما تسعي للحصول على الأدوات الصحية والآمنة للحفاظ على صحتها وصحة عائلتها ومن اهم ما يقدمه العثيم بالأسواق التالي:

قدر ضغط باصرة وقدر بخار رويال فورد.

مقلاة بلاكستون 2 حبة وطقم مقلاة جي برو 3 حبة.

قدر جي برو طقم 10 حبة وحافظة طعام أميز 3 حبة.

مايكرويف كليك أون 20 لتر ديجيتال.

محضر قهوة اسبر يسو السيف وغلاية ماء امجوي.

وغيرهما من الأدوات والأجهزة الأخري كما أن هناك عروض على الملابس وعروض علي شنط السفر من نوعية سوفت ترولي بثلاثة أحجام ونوعية نيو ترفل ونوعية تراك سوفت وكلاً منهم متوفر بثلاثة أحجام أيضاً.

وبهذا نكون قدمنا لكم عروض الجوالات والشاشات وأدوات المطبخ المقدمة من أسواق عبد الله العثيم.