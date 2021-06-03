أشترك فى مسابقة الحلم للفوز بربع مليون دولار 2021 برسالة وأرقام الأشتراك

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عمر شويل - جدة مسابقة الحلم من أشهر المسابقات التليفزيونية المقدمة عبر قناة mbc ، والذي يقدمها الإعلامي “مصطفي الأغا” وتصل قيمة الجائزة لربع مليون دولار بالاضافة لمنزل فخم فى اليونان، وقد أصبحت مسابقة الحلم من أهم المسابقات فى الفترة الأخيرة يتفاوت الملايين للأشتراك فيها وذلك من خلال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول، ويتم الأتصال بالشخص الفائز أمام الجمهور لإبلاغة بفوزة فى المسابقة على الهواء مباشرة.
خطوات الأشتراك فى مسابقة الحلم 2021
من الممكن الأشتراك فى المسابقة عبر الأنترنت، أو بأرسالة رسال تشتمل على كلمة “حلم” أو “dream” عبر الأرقام الدولية التي سنوضحها لكم.
للأشتراك عبر الأنترنت:
- الدخول على موقع مسابقة الحلم.
- تحديد الجنسية.
- أختيار البلد.
- أدخال رمز البلد.
- تسجيل رقم الهاتف.
- إدخال رسالة التأكيد التي تصلك عبر الهاتف.
أرقام الأشتراك فى مسابقة مصطفي الأغا 2021
- مصر: 95450
- السعودية : 650444
- فلسطين : 6750
- سوريا : 1564
- الأردن : 98858
- الأمارات : 6070
- العراق : 2775
- الكويت : 4141
- المغرب : 9669
- اليمن : 5222
- تونس : 85988
- عمان: 90434
- البحرين : 97000
- لبنان : 008821622775627
تكلفة رسالة مسابقة الحلم 2021
تختلفة قيمة تكلفة الرسالة على حسب كل بلد يتم أرسالها منها، والجدير بالذكر أيضاَ أنه ينبغي على كل متسابق أرسال أكثر من راسالة واحدة ليحالفة الحظ بفوز ربع مليون دولار، بالاضافة إلى ذلك أيضاً فمسابقة الحلم تقوم بعرض بعض الأسئلة على المشترك الذي يتم أختياره وعند إجابته على تلك الأسئلة بشكل صحيح يتم إعلان أسمه عبر الهواء مباشرة بفوزة بالجائزة الكبري وذلك من خلال برنامج صدي الملاعب الذي يعرض على قناة “mbc”.
موعد إنتهاء التسجيل فى مسابقة الحلم 2021
مسابقة الحلم من المسابقات المفتوح التسجيل فيها طوال العام حتى 30 ديسمبر 2021، وبعد هذا الموعد أي أشتراك يعتبر لاغي، ويذكر أيضاً أنه قد تم إعلان تسعة أسماء للفائزين فى مسابقة الحلم لعام 2021 من بداية العام، ويترقب إعلان أسماء المزيد من الفائزين خلال الايام القادم.
من يستحق الفوز بجائزة الحلم
يستحق الفوز كل من يتجاوز عمره الثمانية عشر عام، ومن يفوز بجائزة الحلم ويكون عمره أقل من 18 عام، يتم تسليم جائزته للواصي به، مع توقيع الوصي على كافة الأوراق المطلوبة لأستلام الجائزة، فالمسابقة مفتوحة للجميع للأشتراك فيها باختلاف الأعمار.
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