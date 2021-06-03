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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم على السلع الغذائية من 16% الى 50% على السلع الأساسية والزيوت في المقال التالي
عروض العثيم على السلع الغذائية، في المملكة العربية السعودية توجد اسواق عبدالله العثيم والتي تقدم أفضل العروض للشعب السعودي، هذه الأسواق التجارية تشتهر داخل المملكة العربية السعودية بأنها أسواق الطازج، وذلك الأمر لأنها تعرض جميع المنتجات الغذائية والسلع المختلفة لديها بأفضل جودة وإنتاج، تتميز منتجات العثيم بأنها نظيفة وذات نكهة رائعة كما أنها تعرض دائماً جميع منتجاتها للشعب السعودي بأقل الأسعار وتقدم للشعب السعودي أيضاً على الموقع الرئيسي والخاص بها.
آخر عروض العثيم الاسبوعية
أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية تعرض للشعب السعودي الكثير من العروض وأيضاً الخصومات الهائلة التي تقدمها للشعب السعودي باستمرار، هذه الأسواق التجارية يتوافر لديها الكثير من المنتجات والسلع بداخلها والتي تحتاج إليها الأسرة بشكل مستمر، تتميز أسواق العثيم في السعودية بأنها توفر للشعب السعودي الكثير من المال في مقابل توفير الكثير من السلع الأساسية، تعرض أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية للشعب السعودي فروع كثيرة وجميعها تعرض العروض الأسبوعية الخاصة بها.
عروض العثيم اليوم الاثنين
أسواق العثيم تحتوي على أقسام مختلفة وتعرض بها جميع منتجات الألبان وكذلك جميع أنواع الأجبان التي يفضلها العملاء والتي تكون طازجة وفي أفضل إنتاج، تعرض قسم كبير خلالها يحتوي على جميع أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك الطازجة وأيضاً الفواكه والخضروات الطازجة، تعرض قسم اخر به الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة المطبخ، وقسم آخر يحتوي على جميع المستلزمات والأدوات الخاصة بالمنزل تشتهر اسواق عبدالله بأسعارها التي تناسب لجميع العملاء.
تخفيضات العثيم
- العثيم العروض الترويجية أرز المفخخة مزة بسمتي ذهبي او كريمي عبوة 10 كجم بلغ سعر العبوة 49 ريال سعودي بدلاً من سعر 76 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم أرز تاج محل بسمتي بنجابي عبوة 5 كجم بلغ سعر العبوة 33 ريال سعودي بدلاً من سعر 49 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين أرز تاج محل بسمتي بنجابي عبوة 10 كجم بلغ سعر العبوة 64 ريال سعودي بدلاً من سعر 90 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم خلطة ماجي بشاميل عبوة 80 جم بلغ سعرها 3 ريال سعودي بدلاً من سعر 6 ريال سعودى.
- عروض العثيم الاثنين اليوم زيتون جرين فارمز أخضر اللون أو أسود شرائح عبوة 1.6 كجم بلغ سعر العبوة 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 16 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم سلطة زيتون الجوف بزيت الزيتون عبوة 1 كجم بلغ سعرها 19 ريال سعودي بدلاً من سعر 27 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب زيت صني أو حياة للقلي والطبخ أو شروق دوار الشمس عبوة 15 كجم بلغ سعر العبوة 11 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم أرز الفارس من سيلا بسمتي مزة هندي عبوة 10 كجم بلغ سعرها 54 ريال سعودي بدلاً من سعر 74 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده أرز الفارس سيلا بسمتي مزة هندي عبوة 5 كجم بلغ سعرها 29 ريال سعودي بدلاً من سعر 41 ريال سعودي.
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