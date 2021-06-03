طريقة بسيطة لصنع منعم الأقمشة والملابس في المنزل

طريقة بسيطة لصنع منعم الأقمشة، الكثير من السيدات يفضلون إضافة منعم الأقمشة أثناء غسل الملابس أو المفروشات وذلك لأنها تضيف على الملابس والأقمشة النعومة والرائحة المنعشة، كما إنها تعمل على فك الأنسجة مما يجعل الفوط والبطاطين مثلها مثل الجديدة، ولكن العائق هو سعر المنعم الباهظ حتي تتمكن السيدات استخدامه باستمرار، لذا نتحدث في مقالنا عن طريقة صنع المنعم.

طريقة بسيطة لصنع منعم الأقمشة

تعتمد تلك الطريقة على الخل الأبيض وذلك لأن تواجد الخل في دورة الشط يساعد على فك الأنسجة وجعلها ناعمة وطرية مثل المنعم الجاهز، وتلك الطريقة من الطرق الصحية ولها نتائج ممتازة.

طريقة صنع منعم الأقمشة بالخل

المكونات

لتر خل أبيض طبيعي. زيت عطري لافندر أو ليمون أو مسك على حسب الرغبة.

طريقة التحضير

داخل عبوة محكمة الغلق نضع الخل والزيت العطري وترج العبوة جيدا.

أثناء الغسيل قومي بوضع 1/3 كوب من الخليط أثناء شطف الملابس.

وصفة لإعداد الداونى الشعبي

هناك طريقة أخري لإعداد منعم الأقمشة ولكنها معقدة قليلا ولكن نتيجته مثل المنتجات الجاهزة، وتقوم المحلات الشعبية باستخدامها.

المكونات

عجينة سويفت أو عجينة الداوني 100 جرام. 100 جرام من رائحة الداوني. 70 جرام مادة التايلوز.

طريقة التحضير

نقوم بغلي 9 لتر من الماء ونضيف لها عجينة الداوني ونقلب المزيج إلى أن تذوب العجينة تترك إلى أن تبرد.

نضيف مادة التايلوز في إناء به ماء ويقلب إلي أن يتكثف الخليط.

نقوم بإضافة معلقة صغيرة من اللون الأزرق أو اللون الروز في كوب ماء ويضاف للخليط ويقلب إلي أن نحصل على اللون المطلوب.

تضاف رائحة الداوني ويوضع في عبوة لحين الاستخدام.

نصايح لاستخدام منعم الأقمشة بشكل آمن