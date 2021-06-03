نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مسابقة الحلم mbc المرادف لدولتك وأسماء الفائزين الجُدد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يواجه العديد ممن يحاولون الاشتراك للفوز بإحدى الجوائز من الوصول ومعرفة رقم مسابقة الحلم mbc الصحيح الخاصة بدولته، لاسيما وأن الجدول الذي يتضمن تلك الأرقام، لا يحتوي على أرقام بعض الدول العربية مثل الجزائر مثلاً، وهو ما دفع الكثيرين إلى السؤال عن كيفية العثور على الرقم الذي يخص دولتهم في أسئلة كثيرة وصلت إلينا عبر مقالات سابقة، وهو ما نوضحه لكم بالتفاصيل خلال السطور التالية، من خلال نشر جميع أرقام الاشتراك في المسابقة وطرق المشاركة، وكذلك الرقم الدولي الموحد للتواصل من جميع الدول دون استثناء.

رقم مسابقة الحلم mbc

في البداية، نشرت المسابقة رقم مسابقة الحلم mbc الذي يتعلق بكل دولة على حدها في جدول ثابت يتضمن الدولة وشركات المحمول العاملة بها، كذلك التَعريفة الدولية لسعر الدقيقة التي يستهلكها المشترك لتَأكيد اشتراكِه بالمسابقة وفق كل دولة أيضًا، أما بالنسبة للدول الغير مُدرج لها أرقام في الجدول، وتفاديًا لتلك المشكلة، تم إتاحة عدة أرقام دولية موحدة كبديلة لها للاتصال منها أو إرسال رسائل الحلم عبرها، وهي كالآتي: (GSM: 0088216101092 – THURAYA: 008821622778021).

كيفية الاشتراك بطرق مضمونة

أما عن كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم، للمشاركة فى الحلم، فيتم من خلال:

إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو reve على الرقم المختصر الخاص بالمشغل الذي يَتبعه المشارك في بلده.

بمجرد ارسال رسالة قصيرة الى الرقم المرادف لبلدك، ثم الإجابة على السؤال التالي بشكل صحيح، تُعتبر مشاركًا في سحب الحلم.

للإشتراك اليومي عليك بإرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة انضم أو Join على نفس الرقم.

الاشتراك عبر تطبيق حلم للجوالات أو الموقع الإلكتروني للمسابقة: mbc dream .

أرقام dream باقي الدول

أما عن الأرقام الخاصة بالاشتراك في مسابقة الحلم من بقية الدول العربية، فهي كالآتي:

أسماء الفائزين في جميع جوائز 2021

أما عن أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2021 منذ انطلاقها في الأول من يناير الماضي على جوائز تتخطى قيمتها حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي حتى الآن، فهم كالآتي:

موعد سحب جائزة الربع مليون دولار

ومن ناحية أخرى، يترقب الآلاف في جميع الدول العربية موعد السحب الجديد على جائزة الربع مليون دولار أمريكي، والذي سيتم تضمينه خلال شهر يونيو الجاري، أي خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم السحب أيضًا على منزل الأحلام باليونان من بين المشتركين أثناء إذاعة حلقة السحب النقدي.