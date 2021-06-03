طريقة سهلة لعمل العصائر الصيفية في المنزل وبكل سهولة

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عمر شويل - جدة طريقة سهلة لعمل العصائر الصيفية يحتاج الجسم إلى الانتعاش والترطيب باستمرار وخاصةً في فصل الصيف، ويرجع ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يزيد من أهمية تناول المشروبات الباردة لتعويض الجسم بالماء والعناصر الضرورية لترطيبه، وإليكم طريقة سهلة لعمل العصائر الصيفية بأنواع وطرق مختلفة.

أبسط طريقة سهلة لعمل العصائر الصيفية

يعد تناول العصائر من الأساسيات التي يجب المحافظة عليها بسبب أهميتها الكبيرة للجسم. حيث إنها تمده بالعديد من العناصر الغذائية مثل المعادن بالإصافة إلي الفيتامينات التي تحافظ على صحة الجسم ورطوبته. كما يمكن إعدادها بسهولة وبطرق مختلفة. ومن أفضل العصائر التي يمكن تحضيرها وتناولها ما يأتي:

عصير الفواكه يعد من أشهر المشروبات الباردة التي يمكن تناولها، ويتميز هذا العصير بقيمته الغذائية العالية لاحتوائه على العديد من أنواع الفواكه المختلفة ويتم تحضيره كالتالي: حبتين من الموز، حبة واحدة مانجا، حبتين خوخ، عدد 5 حبات فراولة، حبة واحدة من البرتقال، حبة من الأفوكادو، عدد 10 حبات عنب أسود، 3 ملاعق حليب مجفف، نصف كوب سكر، 3 أكواب ماء، مكعبات ثلج.

طريقة التحضير: نقوم بتقشير البرتقال، الموز، المانجو، والأفوكادو ونقطعها لأجزاء صغيرة. ونقسم الفراولة، الخوخ والعنب لنصفين. نضع الفواكه المختلفة في الخلاط ونضيف عليها الماء، الحليب، والسكر ونقوم بخلطها. الآن نقوم بتصفية العصير بعد خلطه جيدًا لإزالة الشوائب وبعدها نضيف مكعبات الثلج على حسب رغبتك.

عصائر صيفية مميزة

عصير الليمون بالنعناع أحد المشروبات المميزة التي توفر الرطوبة والانتعاش للجسم، كما أنه بسيط وغير مكلف ويمكن تحضيره بكل سهولة كالتالي: 8 ورقات نعناع طازجة ومغسولة، عصير حبتين من الليمون، ملعقة قشر ليمون مقطع. ، كوب ماء بارد، نصف كوب سكر.

طريقة التحضير: قومي بإحضار الخلاط وضعي به جميع المكونات واخلطيها جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس. وبعدها أضيفي مكعبات الثلج في كوب التقديم وانزلي فوقها بالعصير.

كوكتيل فراولة وموز من المشروبات الصيفية الغنية بالعناصر الغذائية، كما أنه مميز لدى الجميع وخاصةً الأطفال ويمكن تقديمه لهم في أي وقت وإليكم طريقة سهلة لعمل العصير الصيفي: حبتين من الموز، حبتين فراولة، كوب حليب، عدد 4 ملاعق سكر.

طريقة التحضير: قومي بتقطيع الفراولة والموز لقطع صغيرة ثم ضعيها في الخلاط. انزلي فوقها بالسكر واللبن وابدئي بخلطها. وبعدها ضعي العصير في الثلاجة، وعند التقديم ضعي قطع صغيرة من الفراولة في الكوب للتزيين.