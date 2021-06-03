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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض رامز عمان الطازج فرع السيب والرستاق والملدة في المقال التالي
عروض رامز عمان الطازج ، تتنوع فصول السنة وتختلف معها درجات الحرارة والملابس وطبيعية الحياة عموما، والفواكه الموسمية التي يرتبط ظهورها باختلاف فصول السنة لذلك هناك فواكه صيفية وأخري شتوية ولكل منها فوائدة الخاصة المرتبطة بتغيرات الطقس في تلك الفترة من السنة في على سبيل المثال البرتقال يظهر في فصل الشتاء وهو غني بفيتامين c ومضادة الأكسدة التي تحمي الجسم من الإصابة بنزلات البرد التي عادة ماينتشر الإصابة بها في الشتاء.
وفي الصيف البطيخ والخوخ والمانجو وغيرها، تساهم تلك الفئة من الفواكه في زيادة ترطيب الجسم مع ارتفاع درجة الحرارة الشديدة وفي هذا الإطار تهتم أسواق رامز بتقديم أنواع متنوعة من الفواكه الموسمية بأسعار تنافسية.
عروض رامز عمان الطازج فرع السيب والرستاق والملدة
العروض الطازجة متاحة في بعض الفروع فقط وتلك الفروع هي السيب والملدة والرستاق، وصور، سوف تستمر لمدة 3 أيام فقط، أو حتي نفاذ المعروض منها، لتمتع بصحة جيدة يجب الحرص على تناول بعض ثمار الفاكهة على مدار اليوم، وبالأخص خلال فترة الصيف، سوف يساعد ذلك على التخلص من الصداع المصاحب لإرتفاع دراجات الحرارة والشعور بالغثيان، ويحمي كذلك من الإصابة بضربة شمس.
عروض عمان اليوم
- المانجو والبطيخ من أشهر الفواكه الموسمية بجانب الطعم اللذيذ تساعد تلك الفواكه على ترطيب الجسم، والحفاظ على نسبة الماء به، وتقليل مستوي الكوليسترول الضار، ومد الجسم بالفيتامينات والعناصر الهامة لمقاومة الإصابة بالأمراض.
- سعر كيلو المانجو في رامز عمان ب 1،200 ريال، كيلو من الرمان ب 0،950 ريال، كيلو زهرة قرنبيط ب 0،390 ريال.
تخفيضات رامز عمان على المكسرات
- تقدم أسواق رامز بعمان فرع الملد عروض مميزة أيضا على المكسرات ومنها كيلو من الفستق تركي ب 4،725 ريال.
- كيلو من الجوز ب 4،190 ريال أمريكي.
- كيلو من شوكولاتة فجس ب 1،680 ريال، لوز حب ب 3،780 ريال.
- مكسرات مشكلة ب 3،140 ريال، والكاجو ب 3،990 ريال.
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