شوف أقوى عروض اكسترا عروض نصف السعر على الأجهزة وخصومات هائلة

عروض اكسترا المميزة عروض نصف السعر على الأجهزة دائماً ما تعمل اكسترا على تقديم أقوى عروضها لإسعاد كل عملائها في جميع أنحاء المملكة، فهي دائماً تتميز في ما تقدمها عن غيرها وتجد أن هناك تنافس بينها مع متاجر بنده لما يشتركوا في تقديمه من خصومات تصل لأكثر من 50% على منتجاتهم، وتتميز أيضا بعرضه لأفضل وأشهر الماركات العالمية والمحلية على جميع الأجهزة سواء منزلية، أو كهربائية، أو أجهزة إلكترونية، وصوتية كل ما تريده وأكثر سوف تجده في جميع متاجرهم.

أقوى عروض اكسترا عروض نصف السعر على الأجهزة وخصومات هائلة

نستعرض لكم أهم العروض في متاجر وفروع اكسترا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية على الأجهزة بخصومات تصل للنصف من ثمن أي جهاز.



تخفيضات نصف الثمن في متاجر اكسترا الهائلة على قلاية كلاس برو، مقلاة بدون زيت، بسعة 3.2 لتر، متوقر باللون الأسود.

مميزات المقلاة

تتميز بطعم صحي ونظيف.

تعمل عن طريق التحكم باللمس Digital Touch.

صنع في الصين.

يعمل بقوة 1450 واط.

تتميز المقلاة بأنها تقوم بصناعة وقلي الطعام عن طريق الهواء.

تتميز بالقلي المقرمش والمحمر.

ضمان لمدة عامين.

تمتلك قوائم لا محدودة للقلي.

احصل عليها بسعر 199 ريال بدلاً من 200 ريال سعودي، ووفر 200 ريال عند الشراء، للحصول على المنتج عن طريق التقسيط ادفع مقدم 10 ريال لمدة 36 شهراً.



عرض نصف الثمن على كاندي غسالة تعبئة أمامية، سعة الغسالة 10 كبلو، موتور انفيرتر.

مميزات الغسالة

تمتلك الغسالة خاصية توصيل الواي فاي مع البلوتوث.

متوفرة باللون الأبيض.

ضمان لمدة عامين.

تعمل بمستوى كفاءة عالية وهو أ.

تقوم بعمل 1600 دورة في الدقيقة.

تعمل الغسالة بنظام دورة غسيل كاملة.

تنجز الأعمال وغسل الملابس بوقت قصير.

تعمل بفولت 220 فولت.

تمتلك خاصية البخار، فهي تعمل على توفير الوقت في جعل الملابس أكثر فرد عن طريق كيها للملابس بشكل جيد.

متوفرة بسعر 1599 ريال بدلاً من 3199 ريال، وتوفير 1600 ريال والحصول على هدية مجانية بقيمة 250 ريال سعودي، يمكنك الحصول على المنتج بالتقسيط بدفع قسط شهري 77 ريال على مدار 36 شهراً، ومتوفر خدمة التوصيل العادي مجاني.



خصم 50% على هوفر مكنسة كهربائية لاسلكية، للسجاد والمفروشات.

مميزات المكنسة من هوفر

تتميز المكنسة بقدرتها على تنظيف جميع أنواع البقع.

تتميز بسهولة تنظيف آثار، وشعر ووبر الحيوانات الأليفة.

تمتلك شاحن وبطارية بسعة 2.0 أمبير.

تتميز بجمها ووزنها الخفيف الذي يمكن من التحكم وسهولة التنقل بها في أي مكان.

المكنسة لديها شهادة ضمان لمدة 3 سنوات.

تعمل بطاقة 18 فولت.

سعة خزان الماء النظيف 0.16 لتر.

سعة خزان الماء المتسخة 0.28 لتر.

قوة الباور 130 وات.

متوفر باللون الأزرق.

بسعر 499 ريال بدلاً من 999 ريال سعودي، ووفر 500 ريال، والتقسيط لمدة 36 شهرا بقسط شهري قيمته 24 ريال.



احصل على خصم 50.27% على مصفف شعر فيليبس إسينشيال كير 800 وات، متوفر باللون الأسود.

مميزات مصفف الشعر

الجهاز ضمان لمدة عامين.

يقوم الجهاز بتجفيف وتسريح الشعر في نفس الوقت مع العناية بالشعر.

بها فرشاة حرارية عرضها 38 ملم لتجعل الشعر أكثر نعومة.

يتميز المصفف بأنه يمتلك أفضل درجة حرارة أثناء التجفيف، وذلك لأنه يمتلك أفضل نظام حماية من الحرارة.

بسعر 89 ريال بدلاً من 179 ريال، ووفر 90ريال سعودي ، وللتقسيط قم بدفع 5 ريال لمدة 36 شهراً.



عرض نصف الثمن على ال جي مايكرويف 39 لتر طبخ، تحمير صحي.

مميزات مايكرويف ال جي

يتميز المكرويف بوجود طلاء داخلي مضاد للبكتريا بنسبة 99.99%، ويسهل عملية التنظيف.

تتميز لوحة التحكم عن طريق اللمس.

متوفر باللون الزجاجي الأسود، والمواد من الاستانلس مرآة.

شهادة ضمان لمدو سنتين.

يوجد داخل المايكرويف مصباح ليد أبيض عالي الكفاءة بإضاءة مضاعفة 3 مرات عن أي نوع أخر لتسهيل الرؤية بكل سهولة.

يمكنك من طهي وتسخين مختلف أنواع الأطعمة بكل سهولة وسرعة فهو عاكس ذكي عن أي من الأنواع التقليدية القديمة.

يتميز بوجود صحن دوار على يرتكز على قاعدة سداسية.

يعمل على إذابة الثلج من على اللحوم بدرجة حرارة مناسبة.

سعة المايكرويف 39 لتر.

يعمل الباور بقوة 1100 وات.

بسعر 1149 ريال بدلاً من 2299 ريال سعودي، وقم بتوفير 1150 ريال، والتقسيط قم بدفع 55 ريال لمدة 36 شهراً.



خصم 50.27% على مكواة بلاك اند ديكر، كاوية بخار، بقوة 2200 واط.

مميزات المكواة

تتميز المكواة بأنها قابلة للطي لملاءمة نوعية القماش.

تتمية بالكفاءة العالية، والكوي بطريقة سهلة ومريحة.

ضمان لمدة عامين.

متوفرة باللون الأزرق.

تعمل بطاقة 220 فولت.

يتوفر بالمكواة خاصية الكي بالبخار الذي يعمل على ازالة تجاعيد الملابس بشكل كامل.

بسعر 89 ريال بدلاً من179 ريال، ووفر 90 ريال سعودي.



عرض نصف السعر على جهاز العناية بالشعر من بيبي ليس مملس شعر، مغطى بطبقة من السيراميك، للشعر جاف ورطب.

مميزاته