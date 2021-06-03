شوف عروض جرير على الجوال واللاب توب تصل ل 50% ألحق العرض

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هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2 ويتميز بذاكرة بسعة حجم “256 جيجابايت” 12 جيجابايت رام، وصل سعره داخل العرض إلى 6199 ريال سعودي، بينما سعره قبل ذلك كان 7999 ريال سعودي. هاتف سامسونج جالكسي اس 21 ألترا 5 جي ويتميز بذاكرة بسعة حجم “256 جيجابايت” 12 جيجابايت رام، وصل سعره داخل العرض إلى 4599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5399 ريال سعودي. تخفيضات جرير السعودية تنزيلات جرير على هاتف أوبو أي 73 يتميز بذاكرة بسعة حجم “128 جيجابايت” 6 جيجابايت رام، وصل سعره داخل العرض إلى 899 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 949 ريال سعودي.

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هاتف فيفو واي 20 يتميز بذاكرة بسعة حجم “64 جيجابايت” 4 جيجابايت رام وصل سعره داخل العرض إلى 599 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير على الجوال واللاب توب تصل ل 50% ألحق العرض - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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