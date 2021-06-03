شوف عروض بنده الأسبوعية الجديدة أقوى العروض هذا الأسبوع من panda

فضلاً عن ما يعرضه هايبر بنده من منتجات متنوعة ومتعددة، فإن عروض بنده الأسبوعية توفر لجميع عملاء الهايبر فرص ذهبية لشراء ما يريدونه من السلع المختلفة، والتي تضم العديد من المتطلبات اليومية للمتسوقين، حيث تتنوع العروض ما بين تخفيضات على السلع الغذائية، وخصومات على منتجات العناية الشخصية، ويضم بروشور العروض باقة متنوعة ومتميزة من الخصومات على الأجهزة المنزلية وأدوات الطهي الخاصة بالمطبخ، والتي تساهم في توفير سبل الراحة لسيدة المنزل، هذا بالإضافة إلى العروض الرائعة جداً التي تقدمها بنده على منتجات الأطفال والملابس الجاهزة والمفروشات.

أقوى عروض بنده

يقدم panda hyper market عروض بأقل الأسعار، فقد عادت المجموعة إلى طرح عروض الخمسة ريال، العشرة ريال، الخمسة عشر ريال وعروض العشرين ريال على كثير من منتجاته المعروضة.

إذا كنتِ تفكرين في إعداد وجبة بروتين شهية فإن دجاج اليوم الطازج هو الأنسب، فيمكنك أن تحصلي على دجاجة كاملة وزن كيلو جرام مقابل 15 ريال بدلاً من 19.95 ريال.

إذا كنت ممن يفضلون الدواجن المبردة، فيمكنك تجربة دجاج فقيه المبرد، حيث تعرض الدجاجة الكاملة وزن كيلو والمقسمة إلى قطع بسعر 15 ريال للحبة، عوضاً عن 19.5 ريال.

وفيما يخص وجبات الدجاج فقد تحدثنا في مقال سابق عن طريقة عمل كاساديا الدجاج الشهيرة.

اصنعي ألذ وصفات السمك بشراء كيلو من سمكة القاروص الرائعة مقابل 15 ريال للكيلو.

تخفيضات بنده الأسبوعية

استمتعي بأفضل الخصومات وأقل الأسعار للحوم هذا الأسبوع حيث يمكنك شراء

ربع كيلو من الكفتة البقري الكولومبي بخمس ريالات فقط.

ربع كيلو من الكفتة البقري الكولومبي بخمس ريالات فقط. احصلي على ربع كيلو من نقانق بقري كولومبي مقابل 5 ريالات فقط.

مقابل 15 ريال سعودي يمكنك شراء نصف كيلو من روستو لحم بقري كولومبي أو برازيلي لإعداد أشهى وصفات اللحم.

اصنعي مرق اللحم اللذيذ من قطع لحم مكعبات برازيلي أو كولومبي قليل الشحم بسعر 15 ريال لكل نصف كيلو.

عرض رائع على مفروم اللحم البقري البرازيلي والكولومبي المبرد للكيلو فقط 25.95 ريال سعودي.

استمتع بأكل مانجو تومي جازان المميز مقابل 5 ريالات فقط للكيلو.

اشتري 2 كيلو من مانجو سنسيشن جازاني فقط مقابل 15 ريال سعودي.

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استمتعي بأقوى العروض بدءاً من 5 ريالات وحتى 20 ريال على بعض المنتجات المعروضة من منتجات العناية بالطفل