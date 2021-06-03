نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم خصومات تصل ل 50% على الأجهزة الكهربائية في المقال التالي

عروض بنده اليوم قامت شركة بنده بالإعلان عن مجموعة من العروض المتنوعة و التخفيضات الضخمة التي تقوم بتوفيرها بشكل أسبوعي خلال شهر مارس الحالي، واحتفالاً باقتراب شهر رمضان الكريم وأيامه المليئة بالخير والبركات قد قامت بعمل باقة من التخفيضات والخصومات على السلع الغذائية والمنتجات الضرورية والأساسية خاصة التي يحتاج الأفراد إليها بكثرة في هذا الشهر الكريم لكافة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، ومن الجدير بالذكر أن أسواق بنده هي واحدة من أكبر المتاجر والأسواق التي تتخصص في بيع التجزئة من السلع الغذائية، وتوفيرها بجودة عالية وأسعار مناسبة وملائمة، ولذلك من خلال هذا المقال سوف نعرف حضراتكم على ما تقوم بتقديمه أسواق بنده من عروض. تخفيضات بنده بالمملكة العربية السعودية على الأدوات المنزلية خصومات بنده مكواة تيفال مقدمة بسعر هو 85 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم قطاعة من النوع مولينكس مقدمة بسعر هو 89 ريال سعودي.

تنزيلات بنده موزع مياة ساخن وبارد مقدم بسعر هو 396 ريال سعودي.

مايكرويف من النوع كليك مقدم بسعر هو 255 ريال سعودي.

خلاط من النوع فيليبس مقدم بسعر هو 79 ريال سعودى. تخفيضات بنده على المنتجات والسلع الغذائية عروض بنده اليوم طماطم مقشرة من الماركة التجارية الطائي/فرشكون بوزن 400 جرام مقدمة بسعر هو 9.95 ريال سعودي.

خصومات بنده اليوم دبس رمان من العلامة التجارية حدائق شتورة وزن 270 مل مقدمة بسعر هو 6.95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده زيتون من الماركة التجارية كوبوليفا بوزن 75/ 100 جرام عدد 2+1، مقدمة بسعر هو 9.75 ريال سعودي.

خل ابيض من الماركة التجارية بيدر بوزن 473 جرام، عدد 2+1 مجاناً مقدمة بسعر هو 5.75 ريال سعودي

حمص بالطحينة من العلامة التجارية حدائق فيكتوريا عدد 8، بوزن 175 جرام مقدمة بسعر هو 16.75.

فول خلطة من العلامة التجارية لونا وزن 450 جرام عدد أربع علب مقدمة بسعر هو 9.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم خصومات تصل ل 50% على الأجهزة الكهربائية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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