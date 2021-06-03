نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الجمعة 4 يونيو 2021 اقوي العروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر لكم عروض العثيم اليوم الجمعة 4 يونيو 2021 اقوي العروض المتوفرة على كافة المنتجات الغذائية الهامة والمميزة التي توفرها دائما العثيم في كافة المنافذ الخاصة بها داخل السعودية فهي تمتلك عدد كبير للغاية من المنافذ والفروع المختلفة في جميع المدن والمناطق أبرزها المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية ومنطقة جدة ومنطقة الرياض وكافة المناطق الأخرى.

عروض العثيم اليوم

تشمل عروض العثيم اليوم كافة أنواع الخضروات والفواكه الطازجة مثل الشمام المحلي المتوفر بسعر رائع 1.95 ريال. وايضا يمكنك الحصول على الكمثري الماري بسعر 6.95 ريال. وتشمل العروض اليوم الخوخ السكري بسعر 8.95 ريال. يمكنك الاستمتاع بالعروض المتوفرة على المشمش فهو من أفضل الفواكه في فصل الصيف ويتوفر بسعر 7.95 ريال.

آخر عروض العثيم

لحم عجل بلدي بالعظم يتوفر لدي العثيم بسعر 35.95 ريال للكيلو.

تحتوي العروض علي لحم الحاشب الرائع بالعظم بسعر 29.95 ريال للكيلو.

اسواق العثيم تضم لحم عجل باكستاني بسعر 28.95 ريال.

يمكنك الحصول على لحم الغنم الروماني بالعظم بسعر 45 ريال للكيلو.

لحم الغنم الروماني بالعظم بسعر 45 ريال للكيلو. توفر العثيم كبدة دجاج التنمية الطازج بسعر 3.50 ريال.

يمكنك الحصول على البيبسي بلاستيك 1 لتر بسعر 8.95 ل 2 حبة.

البيبسي بلاستيك 1 لتر بسعر 8.95 ل 2 حبة. لمحبي الكوكاكولا يمكنك الحصول على 2 حبة 1 لترة بسعر 7.95 ريال.

2 حبة 1 لترة بسعر 7.95 ريال. توفر العثيم كوكا كولا زجاج 350 مل بسعر 51.95 ريال علي الكرتونة التي تحتوي على 24 حبة.

24 حبة. أقوي العروض توفر قدر ضغط باصرة بسعر 59 ريال تتسع ل 5 لتر.

مقلاة جي برو طقم مكون من 3 حبات بسعر 49 ريال.

مقلاة بلا كستون مكونة من 2 حبة بسعر 40 ريال.

كرسي بلاستيك مرتفع بسعر 23 ريال.

عروض العثيم الأسبوعية

توفر أسواق العثيم اليوم الكثير من أنواع الحلويات الشائعة في السعودية، وأبرزها هي الحلويات الشرقية المشكلة بسعر 34.95 ريال. والتورتة الكرنفال وسط بسعر 44.95 ريال. وأيضا تضم العروض على الحلويات البتي فور الفاخر بسعر 39.95 ريال.

يمكنك الحصول على جميع أنواع الزيت النباتي للطبخ من خلال أسواق العثيم، وأبرز أنواع الزيت المتوفرة هي زيت هالي ذرة بسعر 14.95 ريال. ايضا تضم زيت فيكتو مطور للطبخ 1.5 كيلو بسعر 10.50 ريال. وهناك الكثير من أنواع الزيت النباتي المميز المخصص للطبخ باسعار مميزة للغاية في فروع العثيم داخل السعودية.

عروض العثيم أقوى العروض

عروض العثيم أقوى العروض الاسبوعية تضم كافة الأجهزة الكهربائية الهامة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص. وأبرز الأدوات المنزلية المتوفرة هي غلاية المياة، والمايكرويف، والمرحة من النوع كليك أون المميزة، ويمكنك الحصول على مكواة هومر بخار. ايضا تضم مجلة العروض علي قدور الضغط ومقلاة البطاطس المميزة بدون زيت.

أدوات ومستلزمات السفر من المنتجات الأساسية التي يحتاجها الكثير من المسافرين بشكل مستمر. لذلك توفر العثيم عروض رائعة على شنط السفر وحافظات الطعام الخاصة بالسفر، وكريم متنقل، وشواة متنقلة، والكثير من مستلزمات السفر الرائعة والاساسية ويمكنك الحصول عليها بتخفيضات مذهلة من العثيم.