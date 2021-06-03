شوف عروض العثيم الأسبوعية حتى 8 يونيو 2021 أقوي العروض

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية حتى 8 يونيو 2021 أقوي العروض هي العروض الجديدة التي توفرها أسواق عبدالله العثيم في كافة منافذ وفروع العثيم داخل المملكة والتي ينتظرها الكثير من محبي أسواق العثيم فهي من افضل شركات بيع المنتجات الغذائية، والادوات المنزلية في السعودية، ويمكن لجميع المواطنين الحصول علي كافة ما يتطلبه المنزل بأقل الأسعار وبأفضل جودة.

عروض العثيم الأسبوعية

تحتل شركة أسواق العثيم أحد المراكز المتقدمة كواحدة من أفضل شركات بيع المواد الغذائية والسلع في الوطن العربي وتأتي في المركز الثاني داخل السعودية في نسبة المبيعات فهي من أقدم الشركات التي تأسست لأول مرة في عام 1980، ولديها تاريخ كبير مما جعلها هي الأفضل لدي الكثير من المواطنين والمقيمين.

عروض العثيم اليوم

تضم عروض العثيم الاسبوعية الكثير من المنظفات الرائعة مثل صابون الصحون فيري. ويمكنك الحصول علي المنظفات الشخصية وجميع أنواع الشامبو مثل شامبو دوف الزيوت المغذية، والذي يعد من افضل انواع الشامبو.

يمكن لكل سيدة الحصول علي الحفاضات الخاصة بالطفل من خلال العثيم بخصومات تصل حتى 60%. وتوفر أسواق العثيم العديد من أنواع الحفاضات مثل حفائظ بامبرز الرائعة والتي تعد من انواع الحفاضات المريحة للطفل. ايضا توفر أسواق العثيم مناديل وجه كلينكس بأحجام كبيرة وصغيرة.

أقوي العروض من العثيم

أقوي العروض من اسواق عبدالله العثيم تشمل الكثير من المنتجات الهامة والأساسية في المنزل. مثل الحليب 2.25 كجم بسعر 44.95 ريال، ويمكنك الحصول على زيت شمس دوار الشمس بسعر 22.95 ريال. وايضا توفر عروض العثيم الأرز بأنواع متعددة مثل أرز الوليمة الرائع 10 كجم بسعر 56.95 ريال. ويمكنك الحصول على صدور الدجاج الطرية 1 كجم بسعر 19.95 ريال. ويمكن أيضا لمحبي اللحوم الطازجة الحصول على كافة أنواع اللحوم مثل لحم الغنم الروماني ولحم العجل ولحم حاشي والكثير من أنواع اللحوم الأخرى.

تضم عروض العثيم اليوم بعض الأدوات والأجهزة الكهربائية الخاصة بالمطبخ مثل المايكرويف كليك أون بسعة 20 لتر وبسعر 259 ريال. ويمكنك الحصول علي غلاية للماء زجاج بأنواع متعددة ومميزة للغاية، وتضم تخفيضات العثيم ترموس كاسا بلاستيك بسعر 23 ريال. وستجد ضمن العروض جميع انواع واشكال المقلاة العميقة مقلاة الكريب.