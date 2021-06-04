شوف عروض بنده اليوم hyper panda على الشاشات والاجهزة الالكترونية في هايبر بنده عروض 2021

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم hyper panda في سلسلة السوبر ماركت الشهيرة هايبر بنده نعرضها على كل أنواع الشاشات والاجهزة الالكترونية للمنزل والمكتب في هايبر بنده عروض السعودية الجديدة في الأسبوع الحالي، وهي تضم أقوى الخصومات الصيفية للأجهزة المنزلية من كل الماركات الشهيرة.

عروض بنده اليوم hyper panda على الشاشات والاجهزة الالكترونية في هايبر بنده عروض 2021

تخفيضات بنده اون لاين تتميز بتنوعها بالنسبة للإلكترونيات الخاصة بالمنزل والمطبخ من تكييفات، ومكانس، وخلاطات، و كذلك بنده شاشات سمارت بكل المقاسات، وتتيح بنده panda تلك التخفيضات حتى يوم 6 يونيو 2021 ، أي يوم الثلاثاء القادم، الذي يوافق يوم 27 شوال 1442، فاستفيدوا من فرصة الأسعار المخفضة قبل إنتهاء مدة العرض.

عروض بنده

تقدم أسواق بندة كل ما هو جديد في عالم الشاشات والتلفزيونات الذكية، ونجد أشهرها من سكاي وورث، و توشيبا toshiba ، و سامسونج samsung ، وتتوفر من كل الماركات مقاسات وتقنيات مختلفة، ولهذا تتباين الأسعار حسب مقاس الشاشة وما بها من تكنولوجيا متطورة، وفي الصورة التالية تطلعون على الأسعار تفصيًلا.

شاشة تي سي ال 65 بوصة بسعر 2799 ريال سعودي.

شاشات بنده سكاي وورث 55 بوصة جوجل بسعر 2199 ريال سعودي.

هايبر بنده

توجد في مجلة بنده الكثير من تخفيضات أجهزة المطبخ الكهربائية، ومن بينهم ما يسهل تحضير الطعام، ومنها ما يساهم في إعداده بطريقة صحية تحد من زيادة نسبة الكوليسترول الضار بالدم، مثل القلايات التي تعمل بدون زيت من بندة عروض هذا الأسبوع.

قلاية بدون زيت تيفال tefal بسعر 279 ريال سعودي.

بسعر 279 ريال سعودي. عصارة مولينكس moulinex بسعر 79 ريال سعودي.

بنده

الأجهزة الكهربية ظهرت بشكل كبير في كتالوج بنده الجديد، ويوجد منها الغسالات، والتكييفات، وأجهزة المكانس الكهربائية، ومبردات المياه، وكما يتضح لكم فإنها كلها أجهزة ذات أهمية كبيرة في منازلنا، فلا يمكن الإستغناء عنها على الإطلاق، حيث تساعد في إنجاز مسؤوليات إدارة المنزل بمجهود أقل.

مكيف سبلت وايت وستنجهاوس بسعر 1799 ريال سعودي.

موزع مياه بارد وحار من دورا بسعر 379 ريال سعودي.

عروض بندة الاسبوعية الخاصة بالاجهزة الالكترونية عرضناها كلها عليكم لتتعرفوا على الأسعار الجديدة بفروع اسواق بنده بالمملكة العربية السعودية، حيث تقدم بنده الكترونيات كل أسبوع تخفيضات على أجهزة المنزل والجوالات، وهذا ضمن التخفيضات الجديدة لشهر يونيو الحالي.