نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجابة سؤال مسابقة الحلم 2021 للاشتراك بسحب الـ 250.000$ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتواصل عمليات الإقبال الكبير من قبل الآلاف على الاشتراك ومعرفة إجابة مسابقة الحلم 2021 من أجل الحصول على إحدى جوائزها الأضخم التي تخطت حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، تم توزيعها على عدد من السحوبات المتتالية والمتفاوتة في القمة المالية،من أجل ضمان فوز أكبر عدد ممكن من المشتركين، في الوقت الذي تم فيه أيضًا الإعلان عن جائزة جديدة من نوعها خاصة لأول مرة يتم اختيار الرابحين فيها من بين المشتركين أثناء إذاعة حلقة السحب الشهري، وهي عبارة عن الحصول على منزل الأحلام باليونان.

طرق الاشتراك في مسابقة الحلم

تتنوع طرق الاشتراك في mbc dream من أجل التيسير على الكثيرين من سهولة الاشتراك وتفعيل المشاركة الخاصة بهم في المسابقة، ورفع سقف فرص الحصول على إحدى الجوائز، لذا لم يقتصر التسجيل كما كان في السابق على الاتصال بالرقم المرادف لدولتك أو الرقم الدولي الموحد ثم الإجابة بشكل صحيح على سؤال الحلم، أو على إرسال رسالة نصية تحتوي على dream على ذات الرقم، بل أصبح متاح الآن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة، أو من خلال تحميل تطبيق HELM للهواتف الذكية وتثبيته وتسجيل رقم الجول والاشتراك.

إجابة سؤال مسابقة الحلم اليوم

في الوقت الذي يبحث فيه الكثيرين أيضًا عن معرفة إجابة سؤال مسابقة الحلم الذي يصل للمشتركين فور الاتصال على الرقم المرادف للدولة التابع لها أو الاتصال عبر الرقم الدولي الموحد بالنسبة للدول الغير مدرج لها أرقام من قبل إدارة المسابقة، أما عن آخر إجابة لسؤال المسابقة خلال الساعات الماضية، فكان: أغنية “مليونير” كانت في أي من المسلسلات التليفزيونية الآتية (بـ 100 وش – ورد)، والإجابة الصحيحة هنا أن تلك الأغنية كانت من مسلسل كانت تتر البداية والنهاية لمسلسل بـ100 وش، وفي حالة تأكيد الإجابة الصحيحة، يُمكنك تفعيل الاشتراك للدخول ضمن من سيتم السحب من بينهم خلال الجائزة الجديدة المقبلة.

يأتي هذا في الوقت الذي لم يتم حتى الآن تحديد موعد السحب على جائزة الربع مليون دولار أمريكي المنتظرة، ومن المتوقع أن يكون خلال شهر يونيو.

التأهل لجائزة منزل الأحلام باليونان

جدير بالذكر أن المسابقة أشارت إلى أنه بمشاركتك في سحب الحلم على جائزة الربع مليون دولار أمريكي، يكون قد اشتركت بالفعل في الدخول على سحاب منزل الأحلام باليونان، وتزيد فرصة الحصول عليها بعد تفعيل وتأكيد الاشتراك وقت إذاعة حلقة السحب على الهواء مباشرةً من الإعلامي السوري مصطفى الأغا عبر فضائية إم بي سي.