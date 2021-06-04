نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير للجوالات بالسعودية وتنزيلات حتى 24% على أرقى الجوالات الذكية في المقال التالي
عروض مكتبة جرير للجوالات بالسعودية، في المملكة العربية السعودية توجد مكتبات جرير التجارية jarir bookstore مكتبة جرير ، والتي تعتبر من المكتبات الأساسية للعملاء السعوديين ويفضل الجميع الشراء من أدواتها ويفضل الطلاب توفير جميع احتياجاتهم الأساسية من خلالها، بجانب هذا القسم في مكتبات جرير والذي يعتبر من الأقسام الأساسية يوجد أيضاً قسم آخر وهو قسم الأجهزة الكهربائية والذي يعتبر من الأقسام التجارية التي تعرض مميزة في مكتبات جرير.
عروض الجوالات في جرير الخاصة
مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية تتميز بعرضها للكثير من السلع والأدوات بخامات رائعة لا يوجد مثلها وذلك الأمر يفضله العملاء حيث يقوم كل شخص بشراء منتج متميز الصنع والإنتاج وأيضاً بسعر رائع، تختص مكتبات جرير في مجال الأدوات المدرسية وأيضاً الأدوات المكتبية وفي هذا القسم تعتبر من المكتبات المتألقة حيث تعرض جميع الأدوات لديها بأفضل الماركات والشركات المعروفة بجودة أدواتها وأيضاً بأقل الأسعار.
أقوى عروض جرير للجوالات
مكتبات جرير تتميز بأنها مكتبات مجمعة للكثير من الأقسام بها وعلى رأسها قسم رائع ومتميز وهو قسم الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة المطبخ وأجهزة المنزل، يعتبر هذا القسم من أكثر الأقسام التجارية التي يقبل عليها العملاء ويفضل الجميع الحصول على الأجهزة التي تعرض في جرير لأنها دائماً ما تكون جيدة الاستخدام وأيضاً بأسعار تنافسية، تعرض مكتبات جرير لديها موقع إلكتروني ولتقليل التجمعات دائماً ما تقوم بتحميل العروض على موقعها لكي يقوم العملاء بالشراء من خلاله.
عروض جوالات جرير الآن
- عروض جرير على الجوالات هاتف آيفون آبل 12 برو كاميرا 12 ميجا بيكسل ذاكرة 128 جيجا بايت أسود اللون بلغ سعر الهاتف 4699 ريال سعودي بدلاً من سعر 4999 ريال سعودي.
- جرير ايفون 11 برو، هاتف آيفون آبل 11 شاشة 6.1 أخضر فاتح اللون 64 جيجا بايت 12 ميجا بيكسل بلغ سعر الهاتف 2999 ريال سعودي بدلاً من سعر 3399 ريال سعودي
- عروض جرير اليوم هاتف اوبو اي 73 128 جيجا بايت رام 6 جيجا بايت أسود اللون كاميرا مربعة بلغ سعر الهاتف بدلا من 949 ريال سعودي فقط 899 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير هاتف فيفو 128 جيجا بايت رام 8 جيجا بايت أزرق اللون بطارية 5000 ميلي أمبير بلغ سعر الهاتف 949 ريال سعودي بدلاً من سعر 999 ريال سعودي.
- عرض جرير هاتف سامسونج جالكسي اس 21 الترا 5 جي مع جهاز تعقب وبطاقة العناية بالشاشة وحافظة للهاتف مع قلم بلغ سعر المجموعة 4999 ريال سعودي بدلاً من سعر 5399 ريال سعودي.
- اسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير هاتف هواوي 256 جيجابايت أزرق اللون كاميرا دائرية رام 8 جيجا بايت سريع الشحن بلغ سعر الهاتف 3599 ريال سعودي بدلاً من سعر 4099 ريال سعودي.
- جوالات مكتبة جرير هاتف اوبو أي 53 بطارية 4000 ميلي أمبير كاميرا 12 ميجا بيكسل رام 8 جيجا بايت رمادي داكن اللون بلغ سعر الهاتف 1049 ريال سعودي بدلاً من سعر 1199 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي هاتف هواوي واي 7 أي بطارية 5000 ميلي أمبير 128 جيجا بايت كاميرا 8 ميجا بيكسل أسود اللون بلغ سعر الهاتف 699 ريال سعودي بدلاً من سعر 769 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين هاتف هواوي نوفا 7 أي وردي وازرق فاتح اللون 5000 ميلي أمبير 16 ميجا بيكسل 128 جيجا بايت بلغ سعر الهاتف 879 ريال سعودي بدلاً من سعر 1149 ريال سعودي.
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