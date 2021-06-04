نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأكيد الاشتراك في مسابقة الحلم mbc 2021 وأسرار الفوز في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتواصل عمليات البحث عن كيفية تأكيد الاشتراك في مسابقة الحلم 2021، من أجل الدخول ضمن من يشملهم السحب المقبل على جائزة الـ 250 ألف دولار أمريكي، حيث من المنتظر أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة، بدء مراسم السحب على تلك الجائزة من قبل الإعلامي السوري مصطفى الأغا مقدم برنامج صدى الملاعب على فضائية mbc، في الوقت الذي يتم فيه استقبال طلبات التواصل من جميع الدول دون استثناء، مع التأكيد على الإعلان عن جائزة الفائز بمنزل الأحلام باليونان أيضًا من قبل المشتركين أثناء إذاعة حلقة السحب الأكبر.

الاشتراك في مسابقة الحلم

أما بالنسبة لخطوات تأكيد الاشتراك في مسابقة الحلم 2021، فيتم من خلال الاتصال على الرقم المرادف لدولتك أو إرسال رسالة تحتوي على كلمة حلم أو dreem أو reve على نفس الرقم أو الرقم الدولي الموحد من الدول الغير موجودة بدليل أرقام المسابقة، ثم اتباع الخطوات التالية:

الإجابة على سؤال المسابقة الذي يصلك عبر رسالة على رقم جوالك.

تسجيل بياناتك الشخصية المطلوبة من اسم رباعي ورقم الهاتف واسم دولتك.

تأكيد الاشتراك والضغط على موافق.

الاشتراك الإلكتروني برقم الجوال

كما أصبحة متاح الآن الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال التسجيل الإلكتروني عبر موقع المسابقة الرسمي: mbc dream، ثم تعبئة جميع البيانات الموجود بالنموذج المُدرج والموضح كما بالصورة التالية:

أو تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية من المنصات المختلفة، ثم تثبيته على الجوال وتسجيل كافة البيانات المطلوبة من كود الدولة ورقم موبايلك وغيره من البيانات الأساسية المطلوبة، ثم إرسال، مع العلم أن سعر دقيقة الاشتراك يتم احتسابها وفق سعر دقيقة الاتصال الدولية المعمول بها في الشبكة التي تتبعها.

أسرار تُقربك من الفوز بإحدى الجوائز

وللحصول على إحدى جوائز مسابقة الحلم الجديدة 2021، لابد من اتباع الخطوات الصحيحة للاشتراك ودخول السحب وتأكيد ذلك من خلال الإجابة على السؤال الذي يصلك بشكل صحيح، بالإضافة إلى مواصلة الاشتراك بشكل متكرر وعدم اليأس في عدم الفوز سابقًا، بجانب الاتصال أثناء إذاعة حلقة البرنامج لإعلان اسم الفائز بالجائزة المكررة.