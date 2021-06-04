شوف عروض ساكو السعودية وخصومات هائلة حتى 30% في saco

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عمر شويل - جدة مع اقتراب فصل الصيف أصدرت ساكو Saco دليل مخصص لعروض الصيف، وبه أفضل الأجهزة الكهربائية المتاحة في عروض ساكو السعودية بأقوى الخصومات، من أجهزة تنقية وترطيب الهواء، مكانس كهربائية بمختلف أنواعها، مراوح، مبردات هواء، والمزيد من الأجهزة المنزلية التي لا غنى عنها، حيث أن عروض ساكو بالمملكة العربية السعودية متاحة بدءًا من يوم الخميس 20 مايو 2021 وحتى يوم السبت 19 يونيو، ويُمكنكم أيضًا الاستفادة من العروض الحصرية على مجموعة كبيرة من الأجهزة وشراؤها بأسعار لا مثيل لها.

عروض ساكو

دليل ساكو لعروض الصيف شامل لمجموعة كبيرة من الأجهزة الكهربائية، ولعل المكانس الكهربائية من أهم هذه الأجهزة، حيث تُساعد ربة المنزل في مهمة تنظيف الأرضيات والسجاد بفاعلية، ومنها ما يقوم بمهمة التنظيف الجاف أو الرطب للأرضيات، تنظيف وغسيل السجاد، وهناك مكانس يدوية أيضًا، وألان سننتقل إلى العروض وأبرز التخفيضات.

مكنسة كهربائية من فيليبس، 1800 واط، بسعر 339 ريال سعودي بدلًا من 479.75 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية للتنظيف الرطب والجاف من كارشر، 1100 واط، بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 849 ريال سعودي.

مكنسة هوفر ساكو 1350 واط، لغسيل السجاد بالشامبو، بسعر 1219 ريال سعودي بدلًا من 1449 ريال سعودي.

ساكو saco

نقدم لكم أفضل الحلول لتنقية الهواء من خلال عرض أجهزة تنقية الهواء من مختلف الماركات المتاحة في ساكو السعودية مثل فيليبس وتخفيضات حصرية على منقي الهواء من هوميدكس، وتضمن هذه الأجهزة للأفراد التنفس بطريقة أفضل وذلك بدون الملوثات والغبار الموجود في الهواء، ثم ننتقل إلى أجهزة ترطيب الهواء التي تنقي الهواء، تتخلص من البكتيريا، تزيد الرطوبة، وإليكم أبرز التخفيضات التي وردت في دليل ساكو.

جهاز تنقية الهواء من فيليبس، بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1539 ريال سعودي.

جهاز تنقية الهواء من هوميدكس، بسعر 529 ريال سعودي بدلًا من 599 ريال سعودي.

جهاز ترطيب الهواء من فيليبس، بسعر 329 ريال سعودي بدلًا من 389.75 ريال سعودي.

ساكو ثلاجات ومبردات ماء

تعرفوا على عروض الثلاجات ومبردات الماء من مختلف الماركات بأسعار تجدونها فقط في ساكو ولفترة محدودة.

مبرد ماء بارد وحار من homix بسعر 469 ريال سعودي بدلًا من 499.75 ريال سعودي.

مبرد ماء بارد وحار من homix، مزود بثلاجة، بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 649 ريال سعودي.

ثلاجة ذات باب واحد من crony، سعة 150 لتر، بسعر 749 ريال سعودي بدلًا من 769 ريال سعودي.

عروض ساكو السعودية

تُعتبر خطوة كي الملابس من أهم خطوات العناية بالملابس، فالكي يجعل الملابس مرتبة، مما يجعل إطلالة الفرد مهندمة؛ ولذلك فإنه من الضروري اقتناء مكواة في المنزل، ونجد في ساكو أنواع وأشكال مختلفة للمكواة مثل المكواة بالبخار العامودية والعادية والمكواة اليدوية، وتعرفوا معنا في النقاط القادمة على العروض بالتفصيل.

مكواة بالبخار عامودية الشكل من فيليبس، بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 350.25 ريال سعودي.

مكواة بالبخار من تيفال، بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 269.75 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو

تعرفوا معنا فيما يلي على أقوى عروض المراوح، التي تأتي بسرعات مختلفة وأجهزة تحكم عن بعد، بالإضافة إلى تخفيضات على مبردات الهواء، وذلك لفترة محدودة حتى 19 يونيو.