شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات خيالية وتخفيضات مميزة تصل ل 60%

عروض بنده الأسبوعية في السعودية، يقدم هايبر بنده دائماً عروضاً تذهلنا من روعتها، ففي بعض الأحيان قد تصل هذه العروض إلى 50%، ولذلك إذا كنت تبحث عن متجر يقدم عروضاً بهذا الشكل فعليكم بالذهاب فوراً إلى هايبر بنده وشراء كل ما ترغبون به من خضروات وفواكه ومنتجات الألبان وغير ذلك.

عروض بنده الأسبوعية

تقوم سلسلة فروع بنده في المملكة العربية السعودية بتقديم تخفيضات وخصومات لكل عملائها الكرام في شهر يونيو على السلع الغذائية لكي يتمكن المواطنين من الحصول على كل متطلباتهم بشكل سريع وباسعار بسيطة كما يمكنك الحصول على الخصومات والتخفيضات عن طريق زيارة الفرع القريب لك.

خصومات بنده 2021م:

بلغ سعر البطاطس المحلي إلى 2.95 ريال سعودي.

تفاح جالا تشيلي، أمريكي وصل سعره إلى 4.95 ريال سعودي.

موز فلبيني، إكوادوري وصل سعره إلى 3.95 ريال سعودي.

شوكولاتة فيريرو روشيه 300 جم وصل سعره داخل عرض هايبر بنده إلى 22.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 46.95 ريال سعودي.

شوكولاتة كواليتي ستريت ماكنتوش وصل سعره إلى 36.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 79.95 ريال سعودي.

شوكولاتة مشكلة جالكسي جواهر وصل سعرها إلى 52.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 104.95 ريال سعودي.

أكياس شاي ربيع المذاق الأصلي وصل سعره إلى 21.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 44.25 ريال سعودي.

تشكيلة حلاوة كراميل فاخرة وصل سعرها إلى 24.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 36.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم