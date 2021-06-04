شوف عروض بنده أقوى العروض على الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ

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بدأت عروض بنده المتميزة في طرح تخفيضاتها الأسبوعية والتي تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 2 من شهر يونيو، وحتى يوم الثلاثاء 8 يونيو، ففضلاً عن ما يقدمه هايبر بنده من عروض على جميع السلع المتنوعة والتي من بينها عروض المواد الغذائية، فيمكن للعملاء الراغبين في اقتناء منتجات جديدة من الأجهزة المنزلية بغرض الإحلال والتجديد، أو بغرض الحصول على منتج غير متوفر لديهم التوجه إلى قسم الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربية لشراء ما يرغبونه بأسعار تنافسية، حيث يتضمن بروشور عروض بنده هذا الأسبوع خصومات هائلة على الأجهزة المنزلية والكهربية، والتي لا يمكن الاستغناء عنها في أي منزل. عروض بنده وهايبر بنده احصلي على أطعمة مقلية بدون زيت مع قلاية تيفال المتميزة سعة 4.2 لتر مقابل 279 ريال بدلاً من 599 ريال.

قدمي عصير طازج لأسرتك وضيوفك مع عصارة مولينكس القوية بسعر 79 ريال فقط بدلاً من 119 ريال سعودي.

اطحني التوابل والمكسرات مع مطحنة مولينكس الرائعة بسعر 119 ريال بدلاً من 149 ريال.

للحصول على ملابس نظيفة وأنيقة اشتري غسالة وايت ويستنج هاوس المميزة سعة 7 كيلو جرام متوفرة باللون الأبيض بتعبئة من الأعلى مقابل 899 ريال بدلاً من 1099 ريال.

استمتعي بأقوى العروض من هايبر بنده على غسالة وايت ويستنج هاوس نصف أوتوماتيك سعة 9 كيلو بسعر 549 ريال بدلاً من 749 ريال.



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وطحن التوابل باستخدام المطحنة المرفقة بسعر 59 ريال فقط بدلاً من 99 ريال.

وطحن التوابل باستخدام المطحنة المرفقة بسعر 59 ريال فقط بدلاً من 99 ريال. بالإضافة إلى العروض السابقة يمكنك شراء طقم كيب كولد للرحلات سعة 20 لتر مقابل 95 ريال بدلاً من 126.5 ريال.



احصلي على موزع مياه بارد وحار دورا لشرب الماء البارد واعداد المشروبات الساخنة أيضاً بسعر 379 ريال بدلاً من 499 ريال.

تتضمن العروض عرض مميز على مكنسة شارب 1800 وات بسعر 369 ريال بدلاً من 529 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده أقوى العروض على الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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