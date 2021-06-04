شوف عروض العثيم أقوى عروض السعودية خصم يصل ل 60%

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عروض العثيم الأسبوعية السعودية، عرض أسعار العثيم الأسبوعي تحديث أسعار سوق عبدالله العثيم، اعزائي القراء المخلصين العثيم مول المحترم سيُظهر للمملكة العربية السعودية أعلى عرض لشهر البركة رمضان وهو شعار شهر الخير الذي هو نتاج شهر الخير والبركة، نبحث عن أفضل مكان لشراء طعام رمضان وتقدم العثيم خصومات على الأجهزة المنزلية واللحوم والخضروات والتمور والبطاطس يرجى الانتباه إلى هذا المقال، سوف نقدم لكم الأسطر القليلة القادمة من أهم العروض لسوق عبد الله العثيم . عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم على الخضروات والفواكه وأنواع اللحوم المختلفة: بصل أحمر سعر الكيس 3.45 ريال.

خيار سعر الصندوق 7.95 ريال سعودي.

سعر طماطم الكرز المعلبة 2.95 ريال سعودي.

خس لولو بولدي سعره 4.95 ريال.

كيلو ملفوف واحد سعره 1.95 ريال سعودي.

كيلو باذنجان حب تركي متوسط ​​سعره 2.50 ريال.

سعر كيلو التفاح الأحمر 5.95 ريال.

كيلو جرام بخاري أحمر بسعر 8.95 ريال سعودي.

سعر الأناناس 5.95 ريال سعودي.

كيلو مانجو تيمور سعره 11.95 ريال.

سعر كيلو التفاح الأخضر 5.95 ريال سعودي.

كيلو العنب الأبيض سعره 7.95 ريال سعودي.

أفخاذ دجاج فقيه كاملة مبردة 1000 جرام، ريال سعودي 15.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم اليوم خصومات العثيم طبق فقيه دجاج كامل بارد 1000 جرام سعره 14.75 ريال سعودي

صدر دجاج مجمد فقيه صحن 1000 جرام سعره 17.25 ريال.

أفخاذ دجاج فقيه مثلجة 1000 جرام، بالسعر السعودي 12.95 ريال.

كيلو لحم خروف سواكني بالعظم 54.95 ريال

كيلوغرام واحد من لحم غنم النعيمي العظمي سعره 69.95 ريالاً.

كيلو من اللحم الحاشي بالعظم بسعر 34.95 ريال سعودي.

كيلو من لحم الحاشي الطازج بدون عظم بسعر 43.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم أقوى عروض السعودية خصم يصل ل 60% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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