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عمر شويل - جدة تردد قناة كراميش للاطفال الجديد 2021 على قمر نايل سات من الترددات التي يبحث عنها عدد كبير جدًا من الآباء في كافة مناطق الوطن العربي، لأنها من القنوات التي تخصصت في تقديم الأناشيد والأغاني للأطفال ، وسوف نتعرف في هذا المقال على تردد هذه القناة بالتفصيل .

تردد قناة كراميش للاطفال الجديد 2021 على قمر نايل سات

يمكن أن تستقبلوا تردد قناة كراميش الجديدة 2021 بسهولة دون أي نوع من المشكلات وبالجودة المرتفعة على القمر الصناعي نايل سات حيث:

القمر الصناعي : النايل سات

التردد : 11515

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

اسم القناة على جهاز الاستقطاب : Karameesh

قناة كراميش الجديد 2021

تعتبر من القنوات المتخصصة لأناشيد الأطفال، والتي تم إطلاقها من العاصمة الأردنية في عام 2009.

وتقدم المحتوى الفريد من نوعه، والذي جعلها من القنوات المتألقة.

ومن أكثر العروض التي تقدمها هذه القناة هي الأناشيد التعليمية والأغاني الترفيهي.

بالإضافة إلى أنها تعلم الأطفال كيفية نطق الحروف وكتابتها بالشكل السهل والبسيط.

كما أنها تعلم الأطفال الكلمات البدائية التي يتم من خلالها تعلم الحروف، وهذا الأمر جعلها من القنوات التي يقبل عليها الكثير من الأسر، وخاصة عند تعرض البلاد إلى فيروس كورونا.

واستقرار الأسر والأطفال في المنازل، والآن أصبحت من القنوات المعروفة للأطفال، والتي لديها عدد كبير من المتابعين والمعجبين بسبب المحتوى الذي تقدمه.

لأنه يناسب العادات والتقاليد العربية على مستوى الوطن العربي.

بالإضافة إلى أن محتواها مناسب جدًا بالنسبة إلى طرق التربية الحديثة والأخلاق التربوية لأبنائنا العرب.

كما أنها تحث الأطفال على التعليم والتقاليد الدينية مثل إخراج الزكاة والصوم والصلاة وغيرها من الأمور.

ولا تكتفي بهذا ولكنها تعلم الأطفال العديد من المهارات مثل تمييز الألوان والأرقام والحروف العربية والإنجليزية وغيرها.

ضبط تردد Karameesh

يمكن ضبط تردد قناة كراميش بسهولة كبيرة من خلال معرفة الترددات الخاصة بهذه القناة، حيث إنها تعتبر من القنوات التي يقبل عليها الأطفال.

بسبب البرامج والأغاني والأناشيد التي تعرضها بجودة hd ، كما أنها تفوقت على الكثير من القنوات الفضائية، لأنها تعرض المحتويات الجذابة للأطفال والتي تفيدهم بشكل تعليمي سهل .