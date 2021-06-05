نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية الجديدة على السلع الغذائية بأقل أسعار في المقال التالي

عروض العثيم المتميزة على السلع الغذائية بأسعار تنافسية تبهر العملاء، تبدأ مرة أخرى لتقدم لجميع المتسوقين فرصاَ مميزة للتوفير من خلال إدراج عروض بخصومات هائلة على مختلف السلع الغذائية. والتي تقدمها أسواق عبد الله العثيم بصورة دورية كل أسبوع، وقد بدأت العروض منذ يوم الأربعاء الموافق 2 يونيو وتستمر حتى يوم الثلاثاء 8 يونيو، وتتضمن العروض تخفيضات على اللحوم والألبان والبقوليات، وباقي السلع التموينية الأساسية التي لا يمكن أن يخلو منها منزل، فتوجد خصومات على الأرز والسكر والزيوت وغيرها، بالإضافة إلى ما سبق تتضمن العروض هذا الأسبوع تخفيضات رائعة على منتجات العناية الشخصية للكبار والأطفال بأقل الأسعار. عروض العثيم الأسبوعية استمتعي بمذاق لحم الغنم مع لحم غنم سواكني بالعظم مقابل 53.95 ريال. مع العلم أن العرض على هذا الصنف متوفر فقط في بعض أسواق العثيم الموضحة في بروشور العروض بالأسفل.

اشتري كيلو من لحم الغنم الروماني بالعظم بسعر 46.95 ريال من بعض الفروع.

متوفر في جميع الفروع لحم عجل بلدي بدون عظم سعر الكيلو 47.95 ريال.



احصل على كيلو لحم حاشي بالعظم مقابل 34.95 ريال للكيلو فقط.

لحم حاشي طازج بدون عظم لإعداد الوصفات اللذيذة فقط مقابل 43.95 ريال للكيلو.

لمحبي اللحوم البلدي الحمراء يمكنكم شراء كيلو من لحم العجل البلدي بالعظم مقابل 37.95 ريال othaim offers يوجد ضمن العروض شوربة شوفان كويكر وزن 500 جرام سعر العبوة 5.95 ريال داخل العرض بدلاً من 10.50ريال. وقد وفرنا في مقال سابق طريقة عمل بسكوت الشوفان المميز.

استمتع بالمذاق الطبيعي لعسل النحل مع عسل نحل الشفاء سعر العبوة وزن 500 جرام فقط 23.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال. كما يوجد عبوة أخرى وزن 750 جرام بسعر 34.95 ريال بدلاً من 56.95 ريال.

برطمان نوتيلا للتمتع بمذاق الشوكولاتة الرائع واستخدامها في تحضير الساندوتشات اللذيذة بسعر 8.95 ريال للعبوة وزن 200 جرام. كما توجد عبوة وزن 400 جرام مقابل 16.95 ريال بدلاً من 22.50 ريال.



صابون فيري لغسل الصحون وتنظيفها بقوة الليمون سعر العبوة لتر فقط 10.95 ريال بدلاً من 15.50 ريال.

اشتري حفائض بامبرز 70 قطعة سعر ال 2 حبة فقط 110.95 ريال بدلاً من 174.5 ريال.

تمتعي بشعر صحي وناعم مع شامبو دوف الزيوت المغذية 600 مل بسعر 14.95 ريال للحبة الواحدة بدلاً من 29.95 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية الجديدة على السلع الغذائية بأقل أسعار - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية الجديدة على السلع الغذائية بأقل أسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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